SPAR und Land Steiermark starten Kassabon-Aktion gegen Gewalt

In der Steiermark sind auf SPAR- und Hervis-Kassabons ab 25. November die Nummer des Beziehungstelefons gedruckt. So rücken Land und Unternehmen Hilfe bei Gewalt näher an jene Menschen, die sie dringend brauchen.

SPAR und das Land Steiermark nutzen die Zeit zwischen 25. November und 10. Dezember, um Gewalt an Frauen offen anzusprechen. Auf rund einer Million Kassabons pro Tag findest du in dieser Phase die Helpline 0800 20 44 22. Die Nummer steht gedruckt, digital in der SPAR-App und heuer auch auf Hervis-Bons. Zusätzlich hängen in steirischen Filialen Plakate, die auf das Beziehungstelefon hinweisen. Ziel ist, Menschen in belastenden Situationen schnell und unbürokratisch zu erreichen.

Ein kleiner Zettel kann viel auslösen

Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland, sagt: „Gewalt hat in unserem Miteinander keinen Platz. Gemeinsam mit dem Land Steiermark machen wir mit der Aktion anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt auf niedrigschwellige Hilfsangebote aufmerksam.“ Gerade ein Kassabon könne in einem schwierigen Moment der erste Schritt zur Hilfe sein. Die Hotline unterstützt anonym und kostenlos Betroffene, Angehörige und Menschen, die in ihrem Umfeld Gewalt vermuten.

Warum diese Aktion nötig ist

Gewalt an Frauen ist auch in Österreich bittere Realität. Mehr als jede dritte Frau erlebt im Lauf ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt. Bis Ende Oktober wurden heuer laut AÖF 13 Femizide und 25 Mordversuche an Frauen gezählt. Manuela Khom, Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP), betont: „Wer Gewalt erlebt oder miterlebt, soll eines wissen: Du bist nicht allein. Hilfe ist da – und sie ist nur einen Anruf entfernt.“ Die Aktion soll Betroffenen Mut machen und Hemmschwellen abbauen.

©SPAR/Werner Krug v.l.n.r.: Thomas Vlk (Männernotruf), LH-Stv. Manuela Khom (Ressort Gesellschaft), LR Hannes Amesbauer (Ressort Soziales) und Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark/Südburgenland).

Unterstützung, die sofort erreichbar ist

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) hebt hervor, wie wichtig schnelle und verlässliche Beratung ist: „Übergriffe und Gewalt dürfen nicht hingenommen werden. Das Steirische Beziehungstelefon bietet rasche, praxisnahe Hilfe für Betroffene.“ Durch die Zusammenarbeit von Land und SPAR werde diese Unterstützung breiter sichtbar und erreiche Menschen dort, wo sie ihren Alltag leben.

Hinweis auf den steirischen Männernotruf

SPAR weist im Aktionszeitraum zusätzlich auf den Männernotruf 0800 246 247 hin. Diese Hotline bietet Männern in Krisen kostenlose und anonyme Hilfe. Sie unterstützt, bevor Konflikte eskalieren. Die Botschaft ist klar: Gewalt ist keine Lösung und früh darüber zu reden, kann vieles verhindern.