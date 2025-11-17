Elf steirische Skigebiete holen sich heuer das Pistengütesiegel

In der Steiermark wird kräftig an der neuen Wintersaison gearbeitet. Mitten in diesen Vorbereitungen stehen jene Skigebiete, die heuer das Pistengütesiegel erhalten. Dieses Siegel gilt vielen als „Oscar der Skigebiete“. Fabrice Girardoni von der WKO Steiermark sagt dazu: „Das Siegel steht für sichere und optimal präparierte Pisten, moderne Infrastruktur und umfassende Sicherheitsmaßnahmen.“ Auch WKO-Präsident Josef Herk betont, wie wichtig die Skigebiete für die Regionen sind. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) nennt das Siegel ein „sichtbares Zeichen für Engagement und Leidenschaft“.

Elf Skigebiete ausgezeichnet

Planai und Hochwurzen punkten mit einer großen Vielfalt und neuen Bahnen zwischen Hauser Kaibling und Planai. Die neue „Team Lodge Planai“ bringt mehr Komfort für Mitarbeitende. Der Hauser Kaibling stärkt seine Rolle als höchster Punkt der 4-Berge-Skischaukel und setzt mit der „4-Berge Ski Super Connection“ auf schnelle Verbindungen und moderne Seilbahnen. Auf der Turracher Höhe sorgt der legendäre Pistenbutler für Stimmung. Neu ist das Kinderareal „Nockys Schneezeit“.

Regionale Schmankerl für Wintersportfans

In Turnau steht die Schwabenbergarena für familiären Skispaß. Breite Abfahrten, eine FIS-homologierte Piste und Abendskilauf gehören dazu. Der Kreischberg feiert 50 Jahre Geschichte und startet mit dem Projekt „Rosenkranz NEU“ in die Zukunft. Die Tauplitz bleibt ihrem Charakter treu. Hoch oben über dem Ennstal, mit viel Tradition und neuen technischen Verbesserungen.

©Helmut Lunghammer Fachgruppengeschäftsführer Oliver Käfer, Vorsitzender Pistengütesiegelkommission Thomas Weihs, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Landeshauptmann Mario Kunasek, Obmann Fabrice Girardoni und Stellvertreter Daniel Berchthaller (v.l.) ©Helmut Lunghammer WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Spartenobfrau Sylvia Loibner, Obmann Fabrice Girardoni, Landeshauptmann Mario Kunasek, Baldegunde Illmayer (Schwabenbergarena Turnau), Erwin Rosmann (Schwabenbergarena Turnau) und Vorsitzender Pistengütesiegelkommission Thomas Weihs (v.l.)

Vom Familienspaß bis zum sportlichen Anspruch

Das Hauereck setzt auf leistbares Skifahren mit vielen Angeboten für Familien. Die Reiteralm bleibt sportliches Aushängeschild und bietet als einziges Gebiet Early Bird-Fahrten ab 7.45 Uhr. Die Mariazeller Bürgeralpe punktet mit dem „Bürgeralpe-Express“ und dem „Lichterzauber“ zum Jubiläum des Advents. An der Grebenzen lockt die neue Piste Maria Schönanger, dazu familienfreundliche Tarife. Mönichwald bleibt ein ruhiges Skigebiet für Einsteiger und Familien, mit Abendskilauf und gemütlicher Atmosphäre.

Warum dieses Siegel zählt

Seit 1998 prüft eine Expertenkommission der WKO Steiermark die Skigebiete. Unter die Lupe kommen Pistenpflege, Beschilderung, Sicherheitsmaßnahmen, Erste-Hilfe-Angebote und moderne Beschneiung. Ein wichtiges Ziel bleibt die Unterstützung kleiner Skigebiete, die für viele Regionen unverzichtbar sind.