Massiver Stellenabbau: Wollsdorf Leder kündigt fast die halbe Belegschaft

Beim steirischen Lederhersteller Wollsdorf Leder kommt es zu einem massiven Stellenabbau: 150 von insgesamt rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlieren ihren Job. Mehr zu den Gründen liest du hier.

Bei Wollsdorf Leder im Bezirk Weiz in der Oststeiermark werden 150 von insgesamt rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt. Das Unternehmen bestätigte am Montag auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Konkret will man sich offenbar von 130 Personen in der Lederproduktion und 20 Personen aus dem administrativen Bereich der Firma trennen. Als Grund wurde genannt, dass ein Teil der Produktion ins Ausland verlegt wird.

Rund 150 Mitarbeiter werden beim AMS zur Kündigung angemeldet

Wollsdorf Leder hat seinen Hauptsitz in Wollsdorf nahe Gleisdorf im Bezirk Weiz, betreibt aber auch Werke im kroatischen Varazdin sowie China und Mexiko. Vertriebsniederlassungen bestehen in den USA, China, Hongkong und Uruguay. Die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beim AMS Steiermark zur Kündigung angemeldet. Das bestätigte auch AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz-Snobe dem ORF. (APA/RED, 17.11.25)

NEOS: „Unübersehbares Warnsignal für die steirische Standortpolitik“

„Die steirischen Unternehmen stehen wegen hoher Lohnstückkosten, hoher Energiekosten und überbordender Bürokratie massiv unter Druck, der Wirtschaftsstandort gerät ins Schleudern“, heißt es in einer ersten Reaktion der NEOS. Für Klubobmann Niko Swatek ist das ein unübersehbares Warnsignal für die steirische Standortpolitik: “Wenn Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verschieben müssen, stimmt etwas Grundsätzliches nicht mehr. Wir haben in der Steiermark ein Standortproblem. Energie ist zu teuer, die Lohnstückkosten sind zu hoch und die Bürokratie frisst jedes Maß an Wettbewerbsfähigkeit. Das ist Gift für Betriebe, Jobs und Wohlstand.“ Swatek fordert daher rasches Gegensteuern der Politik und insbesondere der Landesregierung: „Wer jetzt weiter zuschaut, verliert morgen die nächsten Jobs. Österreich braucht endlich einen Befreiungsschlag: weniger Bürokratie, niedrigere Energiekosten und echte Entlastung für unsere Betriebe. Alles andere ist ein Wegschauen beim wirtschaftlichen Niedergang.”

©NEOS Niko Swatek (NEOS): “Wenn Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verschieben müssen, stimmt etwas Grundsätzliches nicht mehr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 14:39 Uhr aktualisiert