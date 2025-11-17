Skip to content
/ ©die Bewegungsrevolution
Foto auf 5min.at zeigt zwei Personen Ping Pong spielen.
Im Juni 2026 steigt das große Finale, bei dem die aktivsten Spieler ihr Unternehmen vertreten.
Steiermark
17/11/2025
Seit 17. November

„Business Ping Pong“ soll Schwung in steirische Betriebe bringen

In der Steiermark landet ein neues Bewegungsprojekt in den Firmen: „Business Ping Pong“ stellt Mini-Ping-Pong Tische in den Arbeitsalltag und bringt damit mehr Bewegung zwischen Tastatur und Termindruck.

Seit Montag, dem 17. November, tauchen in steirischen Büros kleine Tischtennistische auf, die schnell zur inoffiziellen Begegnungszone werden. Ein kurzer Schlagabtausch ersetzt die klassische Kaffeepause, Kollegen treffen sich am Mini-Tisch, um sich auszupowern oder einfach den Kopf freizubekommen. Die Matches werden über die App der Bewegungsrevolution eingetragen, damit sichtbar bleibt, wer gerade im Firmenranking oben steht. Die Anmeldung ist unkompliziert, egal ob sie von der Chefetage oder von Lehrlingen kommt. Entscheidend ist nur, dass möglichst viele mitmachen, denn schon ein paar Minuten Bewegung bringen neue Energie und stärken das Miteinander.

Foto auf 5min.at zeigt zwei Personen Ping Pong spielen.
©die Bewegungsrevolution
Kollegen treten spielerisch gegeneinander an und halten das Firmenranking spannend.
Foto auf 5min.at zeigt einen Ping Pong Tisch
©die Bewegungsrevolution
Mini-Tischtennis bringt Bewegung in steirische Büros und sorgt für kurze, sportliche Pausen.

Finale mit Mini-Schläger: Steirer Firmen messen sich 2026

Die Aktion läuft über mehrere Monate und steuert auf ein Finale im Juni 2026 zu. Dort treten die aktivsten Spieler firmenübergreifend gegeneinander an und vertreten ihr Unternehmen mit Mini-Schläger und viel Ehrgeiz. Möglich ist das alles, weil das Projekt Bewegung im Alltag greifbar macht – ohne große Theorie, sondern mit einem simplen Tisch, einem Ball und der Freude daran, sich kurz auszutoben. Alle Informationen zu Anmeldung und Spielmodus findest du hier.

