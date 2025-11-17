„Business Ping Pong“ soll Schwung in steirische Betriebe bringen

Seit Montag, dem 17. November, tauchen in steirischen Büros kleine Tischtennistische auf, die schnell zur inoffiziellen Begegnungszone werden. Ein kurzer Schlagabtausch ersetzt die klassische Kaffeepause, Kollegen treffen sich am Mini-Tisch, um sich auszupowern oder einfach den Kopf freizubekommen. Die Matches werden über die App der Bewegungsrevolution eingetragen, damit sichtbar bleibt, wer gerade im Firmenranking oben steht. Die Anmeldung ist unkompliziert, egal ob sie von der Chefetage oder von Lehrlingen kommt. Entscheidend ist nur, dass möglichst viele mitmachen, denn schon ein paar Minuten Bewegung bringen neue Energie und stärken das Miteinander.

Finale mit Mini-Schläger: Steirer Firmen messen sich 2026

Die Aktion läuft über mehrere Monate und steuert auf ein Finale im Juni 2026 zu. Dort treten die aktivsten Spieler firmenübergreifend gegeneinander an und vertreten ihr Unternehmen mit Mini-Schläger und viel Ehrgeiz. Möglich ist das alles, weil das Projekt Bewegung im Alltag greifbar macht – ohne große Theorie, sondern mit einem simplen Tisch, einem Ball und der Freude daran, sich kurz auszutoben. Alle Informationen zu Anmeldung und Spielmodus findest du hier.