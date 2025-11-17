Todesopfer: Horror-Crash sorgt für stundenlange Straßensperre

Am Montagmorgen, dem 17. November 2025 kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall im steirischen Bezirk Leibnitz, der ein Menschenleben kostete. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in Leibnitz in der Steiermark

„Gegen 8.30 Uhr kam es in Tillmitsch zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch, die zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Neutillmitsch, Kaindorf an der Sulm und Leibnitz im Einsatz standen.

40 Feuerwehrleute im Einsatz

„Ein Lkw stürzte aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorbeifahrenden Pkw. Rund 40 Feuerwehrleute arbeiteten unter herausfordernden Bedingungen an der technischen Rettung und sicherten gleichzeitig die Einsatzstelle, um ein weiteres Gefahrenpotenzial zu verhindern. Unterstützt wurden die Kräfte von einem Notarzt des Roten Kreuzes, der Polizei sowie einem Abschleppdienst“, berichtet die FF Tillmitsch.

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Die Unfallursache wird derzeit von der Polizei untersucht. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

Update: 56-jähriger Steirer starb noch an Unfallstelle

Nun informiert auch die Polizei über den tragischen Unfall und gibt weitere Informationen und auch Näheres zur Identität des Todesopfers bekannt: „Gegen 8.20 Uhr lenkte ein 39-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz sein Fahrzeug auf der L602 in Fahrtrichtung Kaindorf/Leibnitz. Zur selben Zeit war ein 56-jähriger Pkw-Lenker – ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz – in der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe eines Autohauses verlor der Lkw-Lenker aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte die Zugmaschine auf den Pkw und klemmte den 56-jährigen Lenker im Fahrzeug ein. Der Schwerverletzte verlor während der Rettungsmaßnahmen wiederholt das Bewusstsein. Die in weiterer Folge durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der 56-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.“

LKW-Lenker blieb unverletzt

Am Pkw entstand Totalschaden, am Lkw erheblicher Sachschaden. Der 39-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt; ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften, zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug mit zwei Notärzten sowie drei Streifenwägen der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 16:58 Uhr aktualisiert