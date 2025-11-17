Nach emotionalem Gespräch: Ein Hofherr sorgt für überraschende Wendung

Im Weingarten bringt ein tiefes Gespräch Lisas Ranking durcheinander – doch die wahre Überraschung wartet erst beim Hoffest. Zwei neue Bewerber wollen dort plötzlich um ihr Herz kämpfen.

Es wird wieder spannend bei Bauer sucht Frau: Während bei Oberösterreicher Fabian eine Dame nach dem Hoffest in Tränen ausbricht, knistert es beim ersten Date von Tiroler Luigi. Jungwinzerin Lisa überrascht alle mit einer unerwarteten Entscheidung.

Tiefe Gespräche, harte Entscheidung bei Steirerin Lisa

Die spritzige Jungwinzerin Lisa (29) aus dem steirischen Bezirk Leibnitz stellt ihre drei Hofherren Moritz (27), Michael (26) und Paul (26) im Weingarten auf die Probe. Besonders mit Paul entwickelt sich ein tiefgründiges Gespräch über Beziehungsvorstellungen, das ihn auf Platz 1 in ihrem Ranking bringt. „Paul und ich haben sehr ähnliche Ansichten und ich kann mir gut vorstellen, dass Paul zum Hof passt“, erklärt Lisa happy. Am Abend fällt dann die Entscheidung, wer den Hof frühzeitig verlassen muss. Eine große Überraschung wird es dann in der nächsten Folge geben, wenn das Hoffest in der Südsteiermark gefeiert wird, denn zwei Neuankömmlinge wollen das Herz der Bäuerin erobern.

©ProsiebenSat1Puls4 Bei Steirerin Lisa steht die erste Entscheidung an.

Dramatische Wendung bei Jäger Fabian

Beim lustigen Jäger Fabian (29, Bezirk Vöcklabruck) im Hausruckviertel steht das große Hoffest an. Es wird ein unvergesslicher Tag voller Emotionen und unerwarteter Wendungen. Seine Hofdamen Dani (24) und Nadine (27) lernen endlich Familie und Freunde kennen. „Auf einer Skala von 1 bis 10 ist meine Nervosität auf 12“, ist Nadine angespannt. Das Fest nimmt eine dramatische Wendung. Am nächsten Morgen fließen Tränen und eine Hofdame reist ab. Was ist vorgefallen?

©ProsiebenSat1Puls4 Dani und Nadine lernen endlich Familie und Freunde von Fabian kennen. ©ProsiebenSat1Puls4 Das Fest aber nimmt eine dramatische Wendung.

Romantiker Luigi legt sich ordentlich ins Zeug

Der gesellige Tiroler Luigi (50, Bezirk Imst) bereitet sich akribisch auf die Ankunft seiner ersten Hofdame Karin (54) vor. Er ist voller Tatendrang: „Wenn die Richtige kommt, ist kein Aufwand zu groß.“ Er pflückt frische Blumen, richtet die Gästezimmer her und überrascht mit einem besonderen Empfang. Weil sie Überraschungen liebt, schreibt er ihr einen Brief und bittet sie, ihn im Stadl zu besuchen. Dort hat Luigi ein gemütliches Picknick im Heu vorbereitet. Das erste Treffen verläuft vielversprechend und zwischen den beiden funkt es bereits beim ersten Flirt. Karin hat ein Leuchten in den Augen: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er Probleme hat eine Frau zu finden. Ich fand ihn sympathisch und nett – mit seinen Locken.“ Doch es haben sich mit Christine (55) und Maria (46) noch zwei weitere Damen für die Hofwoche angekündigt.

©ProsiebenSat1Puls4 Tiroler Luigi legt sich… ©ProsiebenSat1Puls4 …für seine Hofdame Karin ordentlich ins Zeug.