Steirische Feuerwehr zu zwei Einsätzen in einer Stunde alarmiert

Den Anfang machte ein Verkehrsunfall um 6.38 Uhr an der Höhn-Kreuzung B20/B21. Ein Wagen war aus noch ungeklärter Ursache mit einem Lkw kollidiert. Die Autofahrerin wurde dabei verletzt, vom Roten Kreuz Mariazellerland erstversorgt und anschließend ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Die Feuerwehr Mariazell sicherte die Unfallstelle ab und führte die Fahrzeugbergung durch. Mithilfe des SRF-Hebekrans wurde der beschädigte Wagen auf einen Transportanhänger verladen und abtransportiert. Der Lkw wurde vom ÖAMTC antransportiert. Insgesamt standen zwei Einsatzfahrzeuge und zehn Einsatzkräfte im Einsatz, ebenso Polizei und Rettungsdienst.

Zweiter „Einsatz“ war bloß Fehlalarm

Noch während die Unfallarbeiten liefen, erfolgte um 7.17 Uhr die nächste Alarmierung: Ein Brandmelder hatte in einem Beherbergungsbetrieb ausgelöst. Zehn Einsatzkräfte rückten mit einem Löschfahrzeug aus. Vor Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden – der Alarm stellte sich als Fehlalarm heraus, sodass keine weiteren Einsatzkräfte erforderlich waren.