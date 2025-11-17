Verkehrsunfall auf B70: 57-Jähriger bei Kollision verletzt

Gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B70 gerufen. Erste Erhebungen ergaben, dass ein 57-jähriger Lenker eines Leichtkraftfahrzeuges von der Pibersteinerstraße kommend in die B70 einbiegen wollte. Dabei dürfte er den Wagen einer 70-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die in Fahrtrichtung Edelschrott unterwegs war, übersehen haben. Es kam zur Kollision, bei der der 57-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. „Die B70 war bis 19.10 Uhr gesperrt, Pkw wurden umgeleitet“, so die Polizei.