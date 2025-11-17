Wetterumschwung: So kalt wird es am Dienstag in der Steiermark

Ein kräftiger Wetterumschwung bringt Österreich eisige Temperaturen und Schneeflocken. Während die Steiermark am Vormittag noch sonnig strahlt, bleibt es im Norden oft neblig und deutlich kälter als zuletzt.

Ein Wetterumschwung bringt Kälte und Schnee nach Österreich. „Der Dienstag beginnt im Norden mit Restwolken, stellenweise ist es auch nebelig. Schon im Laufe des Vormittags setzt sich in der gesamten Steiermark sehr sonniges und trockenes Wetter durch. Es ist mit mäßigem Nordwind deutlich kälter als zuletzt: Nach Frühwerten zwischen -2 und 4 Grad steigt die Temperatur tagsüber nur auf 3 bis 8 Grad“, prognostiziert die GeoSphere Austria. „Auf den Bergen hat es in 2000 m Höhe winterliche -9 bis -7 Grad“, heißt es weiter von den Experten.