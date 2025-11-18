Auszeichnung für Steirer, die das Land sichtbar geprägt haben

In Graz wurden Persönlichkeiten geehrt, die weit über das Übliche hinaus für die Steiermark gewirkt haben. LH Mario Kunasek würdigte Menschen, deren Einsatz Gemeinden, Kultur und Gesellschaft nachhaltig geprägt hat.

In der Aula der Alten Universität in Graz wurden am Montag, dem 17. November 2025, hohe Landesauszeichnungen überreicht. Zahlreiche Familien, Freunde und Ehrengäste begleiteten die Geehrten. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betonte: „Mit einem Ehrenzeichen wollen wir die Persönlichkeit, die Tatkraft und den besonderen Einsatz derjenigen, die sich um unser Land und seine Menschen verdient gemacht haben, würdigen und dafür Dank sagen.“

Starke Stimmen aus Gemeinden und Verwaltung

Mehrere Auszeichnungen gingen an Menschen, die ihr Arbeitsleben in den Dienst der Bevölkerung gestellt haben. Bezirkshauptfrau Ulrike Buchacher leitete im Murtal und zuvor im Bezirk Judenburg große Verwaltungsprozesse und sorgte für effiziente Abläufe – von der Bezirkszusammenführung bis zum Verkehrs- und Sicherheitsmanagement bei Großveranstaltungen wie der Formel 1 oder MotoGP. Auch Bürgermeister Franz Thuswohl prägte St. Peter am Ottersbach. Unter seiner Führung entstanden flächendeckend Wasser- und Kanalanschlüsse, die Ottersbachhalle und ein Seniorenpflegehaus. In Jagerberg setzte Bürgermeister Viktor Wurzinger Akzente, etwa mit Ortsverschönerungen, verlässlichem Winterdienst und dem ersten Generationenpark.

Musik als Kraft in den Regionen

Die Blasmusik war stark vertreten. Johann Edler prägte als Bezirksfunktionär im Bezirk Voitsberg über viele Jahre das musikalische Leben. Josef Pilz baute im Bezirk Gröbming die Strukturen für Musikvereine über Jahrzehnte mit großem Engagement aus. Mit dem Ehrenzeichen für Wissenschaft, Forschung und Kunst wurde unter anderem die steirische Bildhauerin Hortensia Fussy geehrt, deren Werke stets den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Auch Dr. Georg Köhler, Kulturbeauftragter der Stadt Weiz, erhielt eine Auszeichnung. Sein stiller Einsatz brachte über Jahrzehnte Tausende Menschen mit Kunst und Kultur in Berührung.

Wirtschaft, Soziales und Brücken nach außen

Mehrere Geehrte stehen für unternehmerischen Geist und soziales Verantwortungsgefühl. Mag. Dr. Gernot Fischer führte einen steirischen Familienbetrieb und gründete das Phygra-Institut für Physikotherapie. Franz Gosch setzte sich als Arbeiterkammerrat und Gründer der Steirischen Pendlerinitiative für soziale Sicherheit ein. Honorarkonsul Mag. Friedrich Möstl prägte die Wirtschaftsprüfung, engagierte sich in sozialen Vereinen und vertritt die Ukraine in der Steiermark. Dr. Ernst Wustinger wiederum wirkte in der Wirtschaft, im Sport – unter anderem bei SK Sturm Graz – und stärkte jahrelang die Beziehungen zu Italien.

Film, Kunst und der Blick auf die Steiermark

Große Bedeutung hatten die Ehrungen im Bereich Kunst und Film. Em. Univ.-Prof. Ernst Kovacic wurde als international gefeierter Geiger geehrt. Filmproduzent Dieter Pochlatko, der Werke wie „Klimt”, „Der Trafikant” oder „Atmen” ermöglichte, prägt seit Jahren den steirischen Filmstandort und das Rechbauerkino. Filmemacher Günter Schilhan schuf beeindruckende Dokumentationen – von Begegnungen mit dem Dalai Lama bis zu Porträts bedeutender Steirerinnen und Steirer. Prof. Dr. Oskar Stocker erhielt Anerkennung für seine künstlerischen Interventionen, darunter die Porträtserie „Facing Nations”, die sogar im UNO-Hauptquartier in New York gezeigt wurde.