Steirer dominieren bei AustrianSkills in Salzburg

Die AustrianSkills holen diese Woche über 500 junge Fachkräfte ins Messezentrum Salzburg und kein Bundesland ist stärker vertreten als die Steiermark. 60 Talente kämpfen um Staats- und sogar Europameistertitel.

Die Mozartstadt steht von 20. bis 23. November ganz im Zeichen der Berufsbildung. Mehr als 500 junge Fachkräfte rittern um Staatsmeistertitel in über 50 Berufen und um die Tickets zu den WorldSkills 2026 in Shanghai sowie die EuroSkills 2027 in Düsseldorf. Aus der Steiermark gehen heuer 60 Teilnehmende an den Start. Damit stellt die „Grüne Mark“ das größte Team aller Bundesländer. Vom Handwerk über Hightech bis zu neuen Disziplinen ist alles vertreten.

Premiere für Fahrradmechatroniker aus Schladming

Erstmals ist die Fahrradmechatronik als eigener Bewerb dabei und mit Lorenz Felsner aus Schladming gleich ein steirischer Premierenteilnehmer. Der 17-Jährige arbeitet bei Sport Bründl und sagt: „Ich bin über die Berufsschule auf die AustrianSkills aufmerksam geworden.“ Die Faszination fürs Schrauben begleitet ihn seit Jahren: „Ich fahre selbst viel und betreue Downhill- und Enduro-Bikes auf Top-Niveau. Das macht richtig Spaß.“ Gleichzeitig ist der Job fordernd: „Der Bike-Markt ist riesig, niemand kann alles wissen.“ Von Nervosität keine Spur: „Unser Beruf ist noch jung – das ist eine gute Chance zu zeigen, was wir können.“

©SkillsAustria/Wieser Privat wie beruflich auf der Erfolgsspur: Der Ennstaler Fahrradmechatroniker Lorenz Felsner

Jüngstes Kontingent stellt der Intralogistiker KNAPP

Noch jünger als Felsner ist nur einer: Konstantin Hauser, Jahrgang 2009, von Knapp in Hart bei Graz. Er tritt gemeinsam mit Marwin Kremser im Teamwettbewerb Autonomous Mobile Robotics an. Ebenfalls mit dabei sind Quentin Wagner und Burim Shala, ebenfalls vom Intralogistiker aus Graz-Umgebung. Kein anderer steirischer Betrieb stellt so viele Teilnehmende.

Mode, Malerei und Kfz-Technik: Steirerinnen und Steirer mit Titelchancen

In der Mode-Technologie setzt die Modeschule Graz ein kräftiges Ausrufezeichen: Gleich drei Teams starten für die Bildungseinrichtung. Auch bei den Malern gilt die Steiermark als Favorit. Seit 2010 steht das Bundesland durchgehend am Stockerl. Bianca Kern aus Paldau und Andrea Weberhofer aus Passail wollen diese Serie fortschreiben. Auf Erfolgskurs ist auch die Kfz-Technik: David Gschaar aus Klöch, heuer Rückkehrer nach den WorldSkills in Lyon, bringt internationale Erfahrung mit. „Ich bringe das Know-how aus internationalen Bewerben mit – und genau das will ich hier nutzen“, sagt er.

©SkillsAustria/Wieser Die Schneiderinnen Christina Strauss und Laura Anna Tschiltsch (v. l.) holten Gold bei der Heim-EM 2021 für die Steiermark – gleich drei Teams wollen es ihnen nun nachmachen. ©SkillsAustria/Wieser Will in der Mozartstadt aufgeigen: Glasbautechniker Marcel Resch aus St. Andrä im Sausal

Kampf um EM-Gold in Salzburg

In vier Berufen werden parallel zu den Staatsmeisterschaften auch europäische Titel vergeben. Bei den Glasbautechnikern startet Marcel Resch aus St. Andrä im Sausal. Für den Fachmann von Hütinger Glas ist der Heimvorteil besondere Motivation: „Ich gebe alles, was in mir steckt. Es ist etwas Besonderes, auf heimischem Boden anzutreten.“ SkillsAustria-Präsident Josef Herk betont die Bedeutung der Bewerbe: „Wer hier antritt, steht für Einsatzbereitschaft, Präzision und professionelle Haltung.“ Geschäftsführer Jürgen Kraft lädt zum Zuschauen ein: „Dort spürt man, was berufliche Exzellenz heißt: Können, Teamgeist und Begeisterung pur.“