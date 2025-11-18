Flammeninferno in Liezen: Ursache steht nun fest

In Selzthal (Bezirk Liezen) brannte am Sonntag, dem 16. November, ein unbewohntes Wohnhaus lichterloh. Jetzt ist klar, was das Feuer ausgelöst hat und wie groß der Schaden ist.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark und ein Sachverständiger der Landesstelle für Brandverhütung konnten die Ursache des Feuers klären. Laut Polizei dürfte ein elektrischer Defekt an der stromzuführenden Hauptzuleitung das Feuer ausgelöst haben. Durch die Hitze stand das Haus rasch in Vollbrand. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt: „Durch den Brand entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.“

Lenker schlägt Alarm

Ausgelöst wurde der Einsatz am Sonntagabend des 16. November, als ein 41-Jähriger auf der Autobahn Flammen bemerkte. Er reagierte sofort und verständigte gegen 18.15 Uhr den Notruf. Zu diesem Zeitpunkt stand das unbewohnte Wohnhaus bereits komplett in Flammen. Menschen oder Tiere waren nicht im Gebäude.

Großeinsatz der Feuerwehren

