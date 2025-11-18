Nach tödlichem Unfall in Tillmitsch: Polizei sucht wichtigen Porsche-Zeugen

In Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) kam es am Montag zu einem tragischen Unfall. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Ein unbekannter Porsche-Fahrer könnte entscheidende Hinweise liefern.

Ein tödlicher Verkehrsunfall am Montagmorgen, dem 17. November, erschüttert Tillmitsch. Gegen 8.20 Uhr verlor ein 39-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen prallte daraufhin frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 56-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Porsche-Fahrer hielt kurz an

Ein Zeuge schilderte der Polizei, dass unmittelbar hinter dem Lkw ein Porsche unterwegs gewesen sei. Der Lenker dieses Wagens habe nach dem Unfall angehalten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Porsche-Fahrer jedoch bereits nicht mehr vor Ort. Die Landespolizeidirektion Steiermark richtet sich nun direkt an den unbekannten Mann: „Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Porsche-Fahrer. Dieser wäre ein wichtiger Zeuge und könnte vielleicht hilfreiche Angaben zum Verkehrsunfall geben.“

Hinweise erbeten: Wer Angaben machen kann oder den gesuchten Porsche-Fahrer kennt, soll sich dringend an die Polizeiinspektion Leibnitz wenden. „Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Leibnitz, Tel. Nr.: 059 133/6160, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.