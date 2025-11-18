Winterauftakt: Planai startet am 22. November in die neue Saison

Ein paar Tage Neuschnee, dazu eisige Temperaturen und in Schladming-Dachstein wird es plötzlich ernst für den Winterbetrieb. Ab Samstag, dem 22. November, startet die Planai in die neue Saison.

Zum Auftakt öffnet die 8er-Sesselbahn Märchenwiese. Wie viel zusätzlich aufgeht, entscheidet sich in den kommenden Tagen: „Je nach Wetter- und Schneelage wird das Angebot laufend erweitert“, heißt es vom Betreiber. Die Anreise ist heuer zum Saisonstart unkompliziert: Die Planaistraße ist derzeit mautfrei befahrbar. Wer mit dem Auto kommt, findet im Bergbereich genügend Parkplätze. Für alle, die das Wochenende nutzen wollen, gibt es zudem Unterstützung von unten: Ein kostenloser Shuttlebus bringt Gäste am Samstag und Sonntag von der Planai-Talstation auf den Berg.

Erste Einkehrmöglichkeit

Auch kulinarisch tut sich etwas. Der Planaihof öffnet am Wochenende seine Türen und ist damit die erste Hütte, die in die Wintersaison startet. Weitere Betriebe folgen, sobald mehr Pisten geöffnet werden können.

Karten zu Beginn der Saison

Zum Start gibt es vergünstigte Preise. Eine 3-Stunden-Karte kostet für Erwachsene 31 Euro, für Jugendliche 26 Euro und für Kinder 16,50 Euro. Minis (Jahrgang 2020 und jünger) fahren kostenfrei. Bereits gültig sind die „Ski amadé ALL-IN Card White & Gold“, die „Super Ski Card“ und der „Steiermark Joker“. Winter-Vielfahrerkarten kannst du noch bis 4. Dezember zum Vorverkaufspreis erwerben.