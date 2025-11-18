Mit 63 Jahren: Steirerin erobert Tanzfläche

Gertraud Pallier-Rosenberger (63) tanzt heute, als hätte sie nie etwas anders getan. Trotz später Belebung ihres Hobbys ist sie vierfache Meisterin der Seniorenklasse. Ihre Geschichte zeigt, dass Leidenschaft kein Alter kennen.

Als junges Mädchen folgte Gerti dem klassischen Weg in der Tanzschule und wusste schon damals, dass sie sich gerne zu Musik bewegt. Einige Jahre später zog sie nach Florida, wo das Tanzen erneut in ihr Leben fand doch mit ihrer Heimkehr und dem Alltag folgten Jahrzehnte ohne Tanz. Erst mit 58 erinnerte sie sich: „Da war ja etwas…“. Sie meldete sich wieder in einer Tanzschule an und hatte ein klares Ziel: „Wenn ich in Caorle vom Hotel in die Stadt gehe möchte ich auf dem Weg dorthin zu jeder Musik in jedem Lokal das Richtige tanzen können.“

Ein Neubeginn mit großer Wirkung

Aus Spaß wurde Leidenschaft, aus einem Hobby hartes Training. Im Februar 2020 wagte Gerti ihr erstes Turnier in Frohnleiten. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner beherrscht sie inzwischen nicht nur die zehn klassischen Turniertänze: Neben Walzer und Quickstep tanzen die beiden genauso begeistert zu Salsa, Bachata und andere Rhythmen. Ihr Wochenplan ist beeindruckend: Ballett- und Choreographietraining am Montag, bis Freitag folgen täglich weitere Übungseinheiten, Privatstunden, Standardtanz, Pilates und Ausdauertraining. Seit 2017 habe sie 45 Kilogramm abgenommen, erzählt sie und lacht: „Ich bin tanzsüchtig.“ Und in Caorle funktioniert sie heute alles, was so aussieht in eine Ballettstange, in ein Trainingsgerät um.

©Franz Rautner Gerti und ihr Tanzpartner sind vierfache Landesmeister in der Seniorenklasse 3.

Kinder, die sich bewegen wollen

Gerti wollte schon als Kind zur rhythmischen Sportgymnastik, doch wegen ihres Gewichts schickte man sie zum Schwimmen. Auf dem Heimweg kaufte sie sich aus Trotz zwei Packungen Schnitten, erinnert sie sich. Heute sagt sie: „Auch übergewichtige Kinder können tanzen, wenn sie wollen.“ Sie möchte Mut machen, besonders jenen, die sich selbst unterschätzen oder deren Umfeld sie bremst. Jeder Körper darf tanzen und sie ist sich sicher: „Tanzen kann Leben verändern“

„Ein großes Ziel habe ich noch“

Gerti weiß, wovon sie spricht. Heute ist sie mehrfache Landesmeisterin und schaut sie sich wieder gerne im Spiegel an. Sie ist fitter, hat mehr Körperbewusstsein und ihr Hobby hält auch den Geist jung. Auf der Tanzfläche findet sie Kraft, Freude und Selbstvertrauen. Ihre Geschichte beweist: Ein Neuanfang ist immer möglich und Tanzen hält auch das Herz in Bewegung. Egal, wie alt man ist. Ein großes Ziel hat sie für sich noch vor Augen: Irgendwann möchte sie mit ihrem Tanzpartner auch bei einer Weltmeisterschaft antreten. „Auch wenn wir in der ersten Runde ausscheiden, einmal möchte ich dort tanzen.“