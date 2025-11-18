Skip to content
Ein Fußgänger wurde Dienstagfrüh bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.
Weiz
18/11/2025
"Sonne blendete"

85-Jähriger in Weiz von Auto erfasst – schwer verletzt

In Weiz kam es Dienstagfrüh zu einem schweren Unfall: Ein 85-Jähriger wurde von einem Auto erfasst und musste schwer verletzt ins Krankenhaus Weiz gebracht. Die Lenkerin gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein.

Die Franz-Pichler-Straße in Weiz war am Dienstag, dem 18. November 2025, Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls. Gegen 8.20 Uhr war eine 49-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Weiz in Richtung Süden unterwegs. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtete, gab die Lenkerin an, „von der Sonne geblendet worden“ zu sein. Dadurch habe sie den Fußgänger übersehen. Nur Sekunden später kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Mann. Der Aufprall war so heftig, dass der 85-Jährige schwer verletzt zu Boden stürzte.

Erstversorgung vor Ort

Mehrere Passanten eilten sofort zur Unfallstelle und setzten die Rettungskette in Gang. Der schwer verletzte Fußgänger wurde von den Einsatzkräften erstversorgt. Die Polizei sicherte währenddessen die Unfallstelle ab und begann mit den ersten Erhebungen. Die Lenkerin stand sichtbar unter Schock. „Nach der Erstversorgung wurde der 85-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Weiz eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.

