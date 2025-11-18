Reh sprang plötzlich auf Straße: Motorradfahrer (52) schwer verletzt

Auf der L365 in Laßnitzthal (Bezirk Weiz) kam es Dienstagfrüh zu einem schweren Wildunfall. Zwei Rehe sprangen plötzlich auf die Straße.

Auf der L365 in Laßnitzthal kam es am Dienstagfrüh zu einem schweren Wildunfall. Ein Motorradfahrer prallte gegen ein Reh und wurde schwer verletzt.

Auf der L365 in Laßnitzthal kam es am Dienstagfrüh zu einem schweren Wildunfall. Ein Motorradfahrer prallte gegen ein Reh und wurde schwer verletzt.

Kurz nach 7 Uhr war ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad von Laßnitzthal Richtung Gleisdorf unterwegs. Zwischen einem Haus und einer dichten Hecke tauchten plötzlich zwei Rehe auf und setzten zum Sprung über die L365 an.

Der Mann hatte keine Chance mehr, rechtzeitig abzubremsen. Laut Landespolizeidirektion Steiermark prallte er gegen das zweite Reh, verlor die Kontrolle und stürzte in den Straßengraben.

Ersthelfer reagierte sofort

Ein nachfolgender Autofahrer blieb sofort stehen, eilte zum Verletzten und leistete Erste Hilfe. Er verständigte auch umgehend die Rettungskräfte. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins LKH Weiz gebracht. Das Reh verendete am Unfallort und wurde später von einem Jäger abgeholt. Die Feuerwehr Labuch rückte rasch an die Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte führten Verkehrsmaßnahmen durch, reinigten die Fahrbahn und transportierten das beschädigte Motorrad ab.