Steirer (71) vermisst: War auf dem Weg ins Krankenhaus

Ein Südoststeirer ist seit Wochenbeginn abgängig. Der 71-Jährige mit weißem Haar und Bart war unterwegs ins LKH Graz. Angekommen ist er dort aber nie. Seine Familie ist verzweifelt auf der Suche nach ihm und bittet um Hinweise.

Der 71-Jährige war von der Südoststeiermark mit dem Auto unterwegs ins LKH Graz.

Der 71-jährige Franz Scherr aus St. Stefan im Rosental in de Südoststeiermark wird seit Montag, dem 17. November vermisst. „Um 6 Uhr hat er das Haus mit dem Auto in Richtung LKH Graz verlassen“, berichtet seine Tochter Manuela Scherr. „Höchstwahrscheinlich über die Schemmerlhöhe“, ergänzte sie. Ihr Vater war mit einem grauen Fiat 500 XL (SO 731BB) unterwegs. „Er ist Diabetiker und war auf dem Weg zu einer Kontrolle“, erzählt die Tochter des Vermissten im Gespräch mit 5 Minuten berichtet. Dort angekommen ist er aber nie.

©privat Mit diesem Auto war der 71-Jährige unterwegs ins LKH Graz, wo er aber nie ankam.

Hinweise gesucht

Die Familie bittet um Mithilfe. Wenn jemand den 71-jährige Oststeirer gesehen hat oder Hinweise zu seinem Verbleib hat, dann soll sich der- oder diejenige an die Polizei wenden oder Manuela Scherr unter der Nummer 0664 4222229 kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 14:40 Uhr aktualisiert