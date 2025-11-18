Skip to content
/ ©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Aufwendiger Bergungseinsatz für die Stadtfeuerwehr Leibnitz
Leibnitz
18/11/2025
Fahrzeugbergung: Linienbus rutschte in Straßengraben

Gegen 9 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz am Dienstag, dem 18. November mit dem Schweren Rüstfahrzeug in das Einsatzgebiet der Feuerwehr Wolfsberg im Schwarzautal alarmiert.

Ein Linienbus kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. „Da die Gefahr für ein Umkippen des Fahrzeuges bestand wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen. Das Heck des Busses wurde mithilfe des Spezial Berge- und Abschleppfahrzeuges hochgehoben, während das Schwere Rüstfahrzeug an der Front mit der Seilwinde den Linienbus zurück auf die Straße zog“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz.

Türscheibe bei Unfall zerstört

Durch den Unfall wurde eine Türscheibe zerstört. Der Linienbus war nach Abschluss der Bergearbeiten fahrbereit. Neben der Stadtfeuerwehr Leibnitz und dem Abschleppunternehmen standen auch die Feuerwehr Wolfsberg im Schwarzautal und die Polizei im Einsatz.

Bild auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugbergung eines Linienbusses.
©Stadtfeuerwehr Leibnitz
