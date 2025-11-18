WKO Steiermark: Erhöhung der Funktionsentschädigungen ausgesetzt

Im Zuge der Debatte über die Anhebung der Gehälter zieht die WKO Steiermark nun Konsequenzen und stoppt vorerst die Erhöhung der Funktionsentschädigungen. Das wurde am Dienstag bekannt gegeben.

„Wir haben in diesem Zusammenhang auf eine einheitliche österreichweite Lösung gedrängt. Diese liegt jetzt abgestimmt mit der Bundeswirtschaftskammer vor. Es wird eine externe Überprüfung geben, bis zum Vorliegen dieser Ergebnisse werden auch in der Wirtschaftskammer Steiermark sämtliche Funktionsentschädigungen auf das alte Niveau zurückgesetzt. Mit diesem Schritt wollen wir zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen“, betont WKO Steiermark Präsident Josef Herk im Namen des Präsidiums: „Wir stehen zu der einheitlichen Neuordnung des Systems der Funktionsentschädigung in der Wirtschaftskammer und unterstützen Martha Schultz in all ihren Bemühungen Reformen bundesweit voranzutreiben und werden diese selbstverständlich auch in der Steiermark umsetzen. Gerade jetzt braucht es eine starke Interessenvertretung mehr denn je.“