/ ©FF Mürzhofen
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Katze Luxi in Mürzhofen vom Baum gerettet
Mürzzuschlag
18/11/2025
Katze in Not
Samtpfote in Sicherheit: Feuerwehr befreit Luxi aus misslicher Lage

Am Dienstag, dem 18. November 2025 wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mürzhofen, in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr zu einer Tierrettung alarmiert.

„Eine Katze namens Luxi war bereits seit mehreren Tagen abgängig und wurde auf einem Baum, schreiend gefunden“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag. Die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen rückte mit dem LKW-Kran und Klein-Rüstfahrzeug mit Bergeausrüstung inklusive Höhenretter-Ausrüstung zum Einsatzort aus. Gemeinsam mit der Besitzerin konnte das Tier gerettet werden. „Wieder Boden unter den Beinen, lief Luxi gleich nach Hause, um sich beim Futterschüsserl anzustellen“, berichtete Feuerwehrkommandant Hauptbrandinspektor Peter Kahofer.

