So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark
Steiermark
18/11/2025
Prognose

Mittwoch wird „deutlich zu kalt für die Jahreszeit“

Kaltes, aber sonniges Wetter erwartet die Steiermark am Mittwoch, nur im Südosten hält sich teils Nebel. Trotz etwas Südwind bleibt es für die Jahreszeit deutlich zu kalt, wie die Experten betonen.

„Der Mittwoch bringt kaltes aber durchwegs sonniges Wetter in die Steiermark. Im Südosten kann sich zeitweilig und regional Boden- oder Hochnebel halten, sonst tauchen erst am Nachmittag hohe Wolkenfelder auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. „Trotz schwachem Südwind ist es deutlich zu kalt für die Jahreszeit“, meinen die Experten. Nach Frühtemperaturen zwischen -8 und -2 Grad erreichen die Höchstwerte in der Steiermark im weiteren Verlauf 1 bis 5 Grad.

