Mittwoch wird „deutlich zu kalt für die Jahreszeit“

„Der Mittwoch bringt kaltes aber durchwegs sonniges Wetter in die Steiermark. Im Südosten kann sich zeitweilig und regional Boden- oder Hochnebel halten, sonst tauchen erst am Nachmittag hohe Wolkenfelder auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. „Trotz schwachem Südwind ist es deutlich zu kalt für die Jahreszeit“, meinen die Experten. Nach Frühtemperaturen zwischen -8 und -2 Grad erreichen die Höchstwerte in der Steiermark im weiteren Verlauf 1 bis 5 Grad.