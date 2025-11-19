Radfahrer bei Kollision auf der B64 schwer verletzt

In St. Ruprecht an der Raab wurde Dienstagabend ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Gegen 16.50 Uhr lenkte eine 33-Jährige aus dem Bezirk Weiz ihr Auto auf der Rechberg Straße (B64) aus Richtung Gleisdorf kommend in Richtung Weiz. An der Kreuzung mit der Unteren Hauptstraße querte zu dieser Zeit ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der B64.

Der Mann fuhr ohne Licht

Das Fahrrad war unbeleuchtet, wies keine Reflektoren auf und der Mann trug dunkle Kleidung. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

