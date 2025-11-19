Brucker Waldweihnacht startet: Auftakt mit Wiener Sängerknaben

Die Brucker Waldweihnacht startet am Freitag mit einem stimmungsvollen Programm und einem besonderen Höhepunkt: den Wiener Sängerknaben. Bis 23. Dezember verwandelt sich der Hauptplatz in einen festlichen Adventmarkt.

Am Freitag ist es endlich so weit: Bruck an der Mur läutet mit der Eröffnung der Brucker Waldweihnachten offiziell die Adventzeit ein.

Wenn am Freitagabend, dem 21. November, die Lichter am Brucker Hauptplatz erstrahlen, beginnt in der Stadt offiziell die Adventzeit. Die Brucker Waldweihnacht feiert ihre Eröffnung, ein stimmungsvoller Auftakt, der heuer musikalisch besonders hochkarätig ausfällt: Die Wiener Sängerknaben geben ein Konzert direkt nach der offiziellen Eröffnung. Bis zum 23. Dezember verwandelt sich der Hauptplatz einmal mehr in ein Winter Wonderland inklusive Konzerte, kulinarischen Highlights und zahlreichen Programmpunkten für Groß und Klein.

Konzert, Segnung, Kinderzug

Los geht es am kommenden Freitag um 17 Uhr mit ersten musikalischen Beiträgen, zunächst vom Mundharmonika-Trio The Butterflies, danach mit jungen Talenten der Musikschule Bruck. Um 18 Uhr wird dann der Adventmarkt offiziell eröffnet. Nach den Grußworten segnet Stadtpfarrer Clemens Grill den Platz und schafft damit den Übergang zum traditionellen Konzert der Wiener Sängerknaben, das gegen 18.30 Uhr beginnt. Für die jüngsten Besucher gibt es ein bewährtes Highlight: Die Kindereisenbahn der Breitenauerbahn dreht wieder ihre Runden um den beleuchteten Christbaum, ein Fixpunkt, der jedes Jahr für strahlende Augen sorgt. Auch kulinarisch bleibt der Markt klassisch: Heißgetränke, regionale Kost und winterliche Spezialitäten bestimmen das Angebot.

Adventmarkt bis 23. Dezember geöffnet

Die Waldweihnacht läuft heuer von 21. November bis 23. Dezember, jeweils Donnerstag bis Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist am 8., 22. und 23. Dezember. Das Programm ist umfangreich und setzt fast täglich auf Livemusik, vom Perchtenlauf über Jazz Gitti bis zu Hannah, Radio Grün Weiß oder den Edlseern. Auch ein Bauernsilvester am 30. Dezember steht am Kalender.