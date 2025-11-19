Ast trifft 17-Jährigen bei Forstarbeiten am Kopf: Jugendlicher verletzt

Bei Waldarbeiten in Wagna wurde am Dienstag ein 17-Jähriger verletzt, als ein Sturmholz hinunterfiel. Trotz Schutzkleidung traf ihn ein Ast am Kopf. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 10.50 Uhr führte ein 17-Jähriger gemeinsam mit seinem Vater, beide aus dem Bezirk Leibnitz, in einem Waldstück Forstarbeiten durch. Mit einer Motorsäge schnitt der 17-Jährige einen vom Sturm beschädigten Baum, welcher sich in einem anderen Baum verhängt hatte, im Bereich des Wurzelstockes durch. Dabei wurde der 17-Jährige von einem Ast am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Während der Arbeiten trug er eine Schutzkleidung sowie einen Helm. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche ins Krankenhaus Wagna eingeliefert.