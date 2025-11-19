Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Person bei Forstarbeiten im Wald.
Während der Jugendliche gerade mit Forstarbeiten beschäftigt war, wurde er von einem Ast erwischt.
Leibnitz/Stmk
19/11/2025
Waldarbeiten

Ast trifft 17-Jährigen bei Forstarbeiten am Kopf: Jugendlicher verletzt

Bei Waldarbeiten in Wagna wurde am Dienstag ein 17-Jähriger verletzt, als ein Sturmholz hinunterfiel. Trotz Schutzkleidung traf ihn ein Ast am Kopf. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Gegen 10.50 Uhr führte ein 17-Jähriger gemeinsam mit seinem Vater, beide aus dem Bezirk Leibnitz, in einem Waldstück Forstarbeiten durch. Mit einer Motorsäge schnitt der 17-Jährige einen vom Sturm beschädigten Baum, welcher sich in einem anderen Baum verhängt hatte, im Bereich des Wurzelstockes durch. Dabei wurde der 17-Jährige von einem Ast am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Während der Arbeiten trug er eine Schutzkleidung sowie einen Helm. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche ins Krankenhaus Wagna eingeliefert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: