Dach gab nach: 55-Jähriger fällt dreieinhalb Meter in Tiefe

In Mitterdorf an der Raab stürzte ein 55-Jähriger am Dienstag durch ein Eternitdach rund dreieinhalb Meter in die Tiefe. Nach dem Aufprall auf den Betonboden konnte er noch selbst Hilfe holen.

Gegen 11 Uhr führte ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Weiz am Dach eines landwirtschaftlichen Anwesens Arbeiten durch. Aus unbekannter Ursache stürzte er durch das Eternit Wellendach etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe und schlug auf dem darunterliegenden Betonboden auf. Danach begab er sich selbständig in den Hof des landwirtschaftlichen Anwesens, woraufhin seine Lebensgefährtin die Rettung verständigte. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Weiz eingeliefert.