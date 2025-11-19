Steirer öffnen die Geldbörsen: 310-Millionen-Weihnachtsgeschäft erwartet

Der steirische Handel blickt optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft: 87 Prozent der Steirer planen Geschenke, das Budget steigt auf 320 Euro. Damit werden heuer rund 310 Millionen Euro Umsatz erwartet, ein Plus trotz Krise.

Der steirische Handel blickt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten mit Zuversicht auf das heurige Weihnachtsgeschäft. Laut der neuen Studie der KMU Forschung Austria planen 87 Prozent der Steirer, am 24. Dezember Geschenke unter den Baum zu legen. Das durchschnittliche Budget steigt von 310 auf 320 Euro, damit rechnet die Branche mit einem Weihnachtsumsatz von rund 310 Millionen Euro.

©Fischer Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark, und Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria blicken, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, optimistisch auf das heurige Weihnachtsgeschäft. Denn das geplante Durchschnittsbudget der steirischen Christkindln steigt von 310 auf 320 Euro.

Kauflaune bleibt trotz Krise stabil

„Das Weihnachtsfest ist und bleibt eine wichtige Tradition und Gelegenheit, anderen eine Freude zu bereiten“, betont Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark. Die hohe Bereitschaft zu schenken zeigt sich auch an den Zahlen: 960.000 Steirer über 15 Jahren wollen heuer Geschenke kaufen. Am häufigsten beschenkt werden Partner (64 %), Kinder (62 %) und Eltern (52 %). Mehr als ein Drittel denkt auch an Geschwister, jeder sechste an Schwiegereltern.

Die geplanten Ausgaben unterscheiden sich dabei deutlich: 30 % wollen zwischen 201 und 400 Euro investieren

21 % zwischen 401 und 600 Euro

6 % sogar mehr als 800 Euro „Unterm Strich entspricht das Gesamtausgaben von rund 310 Millionen Euro“, erklärt Studienautor Wolfgang Ziniel.

Regionalität wird wichtiger

Besonders erfreulich für den stationären Handel: 35 Prozent der Befragten wollen heuer bewusster in lokalen Geschäften einkaufen, ein Plus von zwei Prozentpunkten. 22 Prozent achten verstärkt auf regionale Produkte, während nur sieben Prozent hauptsächlich in ausländischen Online-Shops bestellen wollen. Wohlmuth appelliert: „Wer im heimischen Handel kauft, sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze und stärkt die regionale Infrastruktur.“ Der Onlineanteil sinkt: Nur noch 45 Prozent wollen heuer Geschenke im Internet kaufen, im Vorjahr waren es 57 Prozent. Trotzdem bestellen jene, die online einkaufen, im Schnitt drei Geschenke und geben dafür rund 150 Euro aus.

Früher Einkaufsstart statt Last-Minute-Stress

Ein klarer Trend setzt sich fort: Die Steirer kaufen immer früher ein. Nur noch 11 Prozent zählen zu den klassischen „Late-Shoppern“. So lag 2018 dieser Wert noch bei 40 Prozent.

Wann wird eingekauft? 37 % kaufen in der ersten Dezemberhälfte ein

29 % bereits Ende November

8 % starteten schon im Oktober oder davor

Was unter dem Christbaum liegt