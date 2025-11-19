Nach acht Jahren: Arche Noah startet Umbau ihres Hundebereichs

Nach jahrelanger Planung ist es so weit: Die Arche Noah in Graz hat am Mittwoch, dem 19. November, den Spatenstich für den dringend notwendigen Umbau ihres Hundebereichs gesetzt. Möglich wird der Start durch eine zugesagte Unterstützung des Landes Steiermark. Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer stellt dafür 300.000 Euro bereit, ein entscheidender Beitrag, damit die Arbeiten nun tatsächlich beginnen können.

©Arche Noah Hier entstehen 16 hundegerechte Einheiten.

16 neue Einheiten für mehr Tierwohl

Die bestehende Anlage ist deutlich in die Jahre gekommen. Im ersten Bauabschnitt entstehen nun 16 neue, hundegerechte Einheiten, die weit über einen klassischen Zwingerstandard hinausgehen sollen. Geplant sind mehr Rückzugsmöglichkeiten, besserer Schall- und Sichtschutz, Sicherheitsschleusen, Maulkorbklappen sowie beheizte Hütten. Rund 700.000 Euro kostet dieser Bauabschnitt. Arche-Obmann Charly Forstner betont die Bedeutung des Landesbeitrags: „Ohne die herausragende Unterstützung des Landes Steiermark wäre dieser Baustart schlicht nicht Realität geworden. Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Tierschutz politisch ernst genommen wird.“ Auch Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer hob beim Spatenstich die Wichtigkeit des Projekts hervor: „Mit den 300.000 Euro aus dem Tierschutzressort leisten wir den notwendigen Anschub, um gesetzlich vorgesehene Unterbringungsmöglichkeiten gewährleisten zu können. Damit schaffen wir ein Tierheim, das den heutigen Anforderungen gerecht wird und langfristig stabile Strukturen im Tierschutz aufbaut.“

©Arche Noah 30.000 Euro werden in den neuen Bereich investiert.

Große Anerkennung für jahrzehntelanges Ehrenamt

Der Spatenstich war auch Anlass, den Menschen zu danken, die das Tierheim seit Jahrzehnten unterstützen: die ehrenamtlichen Spaziergänger. Einige von ihnen führen die Hunde des Tierheims seit fast 30 Jahren regelmäßig aus, manche inzwischen über 80 Jahre alt. Ihr Einsatz ist für die Arche Noah unverzichtbar: Sie sorgen für Bewegung, aber vor allem für Nähe, Sicherheit und soziale Kontakte. All das ist entscheidend, damit Hunde im Tierheim psychisch stabil bleiben und bessere Vermittlungschancen haben. Die Verantwortlichen der Arche Noah sprechen von einem Wendepunkt. Die steigenden Anforderungen im Tierschutz, schwierige Fälle und die veraltete Infrastruktur machten den Umbau längst notwendig. Mit dem Baustart sei nun ein wichtiger Schritt gelungen, einer, der Hoffnung gibt und für viele Tiere in Zukunft bessere Lebensbedingungen schafft.