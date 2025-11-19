Steirische Firma startet eigene Blutspendeaktion am Firmensitz

In Feldkirchen bei Graz startet Saubermacher am 24. November seine erste firmeninterne Blutspendeaktion. Gerade jetzt, wo viele wegen Erkältungen ausfallen, will das Unternehmen ein starkes Zeichen für die Region setzen.

Sobald in der kalten Jahreszeit die Erkältungen zunehmen, wird auch Blut knapp. Denn wer krank ist, darf nicht spenden. Genau hier setzt Saubermacher an: Am 24. November organisiert der steirische Umweltpionier erstmals eine firmeninterne Blutspendeaktion direkt am Standort in der Hans-Roth-Straße 1. Nina Just, Leiterin des steirischen Blutspendedienstes, betont die Bedeutung: „Herbst und Winter sind traditionell herausfordernd, weil viele Menschen krankheitsbedingt ausfallen. Deshalb zählt jede einzelne Blutspende – gerade jetzt.“

Unterstützung vor Ort

Damit möglichst viele Mitarbeiter mitmachen, haben sich auch starke Stimmen angekündigt. Firmengründer Hans Roth zeigt sich dankbar: „Ich bin dankbar und stolz, dass so viele unserer Saubermacher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Blut spenden und damit Leben retten.“ Auch die Rotkreuz-Präsidenten Gerald Schöpfer und Siegfried Schrittwieser sowie Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) unterstützen die Aktion persönlich. Snowboard-Ass Carmen Kainz bringt den sportlichen Spirit ein: „Jede Spende kann Leben retten. Gemeinsam können wir Großes bewirken.“

Warum jede Spende zählt

Für das Rote Kreuz ist die Blutspendeaktion ein wichtiges Signal in einer sensiblen Jahreszeit. Schöpfer sagt deutlich: „Jede Blutspende macht die Spenderin und den Spender zu einer Lebensretterin bzw. einem Lebensretter!“ Schrittwieser hebt hervor: „Blut zu spenden bedeutet, Verantwortung für seine Mitmenschen zu übernehmen.“ Landesrat Kornhäusl bedankt sich bei allen Beteiligten: „Jede einzelne Spende hilft.“

Ein Dank mit steirischem Augenzwinkern

Als kleines Geschenk wartet im Anschluss eine süße und literarische Überraschung. Inspiriert vom Roman „Aus dem Leben Hödelmosers“ heißt es frei nach dem bekannten Motto: „Tausche Steirerblut gegen Himbeersaft“. Autor Reinhard P. Gruber sorgt persönlich für diesen besonderen Abschluss – ein Dankeschön, das in Erinnerung bleibt.

Starke Partner für die Region

Für das Rote Kreuz ist die Aktion ein Beispiel für gelebte Kooperation. Landesgeschäftsführer Helmut Schellnegger sagt: „Diese Blutspendeaktion zeigt einmal mehr, wie viel entstehen kann, wenn starke Partner an einem Strang ziehen.“ Seine Stellvertreterin Silke Jungbauer betont: „Saubermacher lebt gesellschaftliche Verantwortung auf beeindruckende Weise vor.“