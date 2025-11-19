Lehrling (18) sollte zahlen, doch am Ende bekommt sie Geld zurück

Für die 18-Jährige begann der Job in einer Grazer Zahnarztpraxis hoffnungsvoll, doch die Zusammenarbeit gestaltete sich allerdings schwierig. Nach dem Probemonat und zwei weiteren befristeten Monaten endete das Dienstverhältnis automatisch. Als sie entdeckte, dass sie laut Vertrag die Kurskosten ihrer theoretischen Ausbildung selbst zahlen sollte, wurde sie misstrauisch. Genau dazu sagt die Arbeiterkammer Steiermark: „So geht’s nicht! Eine 18-Jährige fand eine Anstellung bei einem Grazer Zahnarzt und begann eine Ausbildung zur Zahnärztlichen Assistenz. Da die Chemie zwischen der jungen Frau und ihrem Chef nicht stimmte, endete das Dienstverhältnis nach dem Probemonat und zwei befristeten Monaten durch Zeitablauf.“ Die AK betont, dass bei dieser Ausbildung der Lerncharakter im Vordergrund steht und daher keine Kosten auf Auszubildende abgewälzt werden dürfen.

Unterstützung zeigte Wirkung

Die junge Frau wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer, die den Fall genau prüfte. Die Experten der Arbeiterkammer wurden erneut deutlich: „Im Dienstvertrag war vereinbart, dass die Kurskosten für die theoretische Ausbildung von der Frau selbst zahlen sind. Das ist unzulässig. Bei der Ausbildung zur zahnärztlichen Assistenz steht der Ausbildungscharakter im Vordergrund, somit dürfen Kurskosten nicht auf Auszubildende abgewälzt werden. Mit unserer Hilfe bekam die junge Frau die Ausbildungskosten zurück sowie geleistete Mehr- und Überstunden vom ehemaligen Chef bezahlt.“