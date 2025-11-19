Obersteiermark sieht Schneeflocken, der Südosten nur Wolken

Der Donnerstag, 20. November, bringt in der Steiermark typisches Novemberwetter. „Der Donnerstag startet speziell im Nordosten der Steiermark gering bewölkt. Im Vorland und in einzelnen Tälern hält sich jedoch Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Schon am Vormittag ziehen von Südwesten her dichtere Wolken auf, und gegen Mittag beginnt es in der westlichen Obersteiermark leicht zu schneien. Im Südosten bleibt es zwar trocken, doch die Wolken dominieren auch am Nachmittag. In den Tälern und Niederungen bleibt es kalt: Nach Frühwerten zwischen -6 und 0 Grad steigen die Temperaturen tagsüber nur auf 1 bis 6 Grad.