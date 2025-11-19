Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die A10 Flachauwinkel
In der Obersteiermark fällt Schnee, im Südosten bleibt es kalt und trüb.
Steiermark
19/11/2025
Prognose

Obersteiermark sieht Schneeflocken, der Südosten nur Wolken

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark winterlich. Im Westen fällt Schnee, im Südosten bleibt es trocken, aber trüb und kalt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Der Donnerstag, 20. November, bringt in der Steiermark typisches Novemberwetter. „Der Donnerstag startet speziell im Nordosten der Steiermark gering bewölkt. Im Vorland und in einzelnen Tälern hält sich jedoch Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Schon am Vormittag ziehen von Südwesten her dichtere Wolken auf, und gegen Mittag beginnt es in der westlichen Obersteiermark leicht zu schneien. Im Südosten bleibt es zwar trocken, doch die Wolken dominieren auch am Nachmittag. In den Tälern und Niederungen bleibt es kalt: Nach Frühwerten zwischen -6 und 0 Grad steigen die Temperaturen tagsüber nur auf 1 bis 6 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: