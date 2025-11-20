Steirischer Zusteller (23) in nächtlichen Unfall verwickelt

Aus bislang noch gänzlich unbekannter Ursache ist ein 23-jähriger Steirer mit seinem Auto in der Nacht auf Donnerstag in Albersdorf (Bezirk Weiz) von der Straße abgekommen und hat sich dabei verletzt, wie die Polizei berichtet.

Sowohl die Rettung als auch die Feuerwehr und die Polizei standen bei dem Unfall im Einsatz.

Gegen 2.30 Uhr war der Zusteller aus dem Bezirk Graz-Umgebung gerade auf der B64 von Gleisdorf kommend in Richtung Weiz unterwegs, als er auf eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel gekommen ist. In weiterer Folge dürfte das Auto über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geraten sein, wo es im Bereich der Gleise zum Stehen kam, so die Polizei.

Totalschaden am Auto

Der 23-Jährige wurde beim Unfall verletzt und musste ins LKH Weiz gebracht werden. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ, am Auto entstand Totalschaden. Dieses wurde übrigens in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Albersdorf geborgen. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.