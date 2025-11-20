Erster Schnee in der Steiermark: Hier sind die Bergspitzen angezuckert

Der heutige Donnerstag, dem 20.November, bringt den Wintereinbruch in die Steiermark. Vor allem im Norden und Westen kann sich eine dünne Schneedecke bilden, doch sogar im Süden könnten ein paar Flocken tanzen.

Der Winter schickt am Donnerstag seinen ersten Gruß in die Steiermark. Eine Kaltfront aus Nordwesten bringt frostige Temperaturen, Schnee und Schneeregen und sorgt vor allem in höheren Lagen für das erste Weiß der Saison.

Bis zu zehn Zentimeter am Dachstein möglich

Im Ausseerland und in der Dachstein-Gegend könnte es laut Geosphere schon zu leichten Schneefällen kommen. So schneit es im Ennstal und im Ausseerland bis zu fünf Zentimeter, im oberen Murtal und im Mariazellerland werden etwa zwei bis drei Zentimeter erwartet. Liegen bleiben wird der Schnee vorraussichtlich auf Gipfeln und Almen über 700 Meter. Im Grazer Raum, im Mürztal und im Süden bleibt es am Donnerstag noch weitgehend trocken. Doch in der Nacht auf Freitag ändert sich das Bild: Schnee und Schneeregen ziehen über große Teile des Landes. Selbst zwischen Graz und Bad Radkersburg können ein paar Flocken unter den Regentropfen dabei sein. Im äußersten Westen der Steiermark sind in der Nacht auf Freitag wieder rund fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten.