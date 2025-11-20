Landesimmobiliengesellschaft: Ungereimtheiten führen zu massiver Kritik

Die Landesimmobiliengesellschaft (LIG) steht kurz vor ihrer Auflösung, doch bevor endgültig Schluss ist, sorgt eine Prüfung des Landesrechnungshofes noch einmal für erheblichen Wirbel. Ein erst kürzlich veröffentlichter Bericht, zeichnet ein Bild, das selbst erfahrene Kontrollorgane irritiert. Von „Kontrollmängeln“, „fragwürdigen Vergaben“ bis hin zu einem „verstörenden Gesamtbild“ ist die Rede.

Ein System mit wenig Kontrolle

Die 2001 gegründete LIG verwaltete knapp 170 Immobilien des Landes: Museen, Schulen, Wohnobjekte, Büros und Sozialeinrichtungen. Mit Jahresende wird sie aufgelöst und ihre Liegenschaften wandern zurück ins Land, ein Schritt, der bereits früher empfohlen wurde. Doch der aktuelle Prüfbericht zeigt: Die Auflösung allein behebt nicht alle Probleme. Vieles, was jetzt ans Licht kommt, betrifft Strukturen, Arbeitsweisen und Kontrollen, die über Jahre hinweg nur unzureichend funktionierten.

Naheverhältnisse, Direktvergaben und fragwürdige Entscheidungen

Besonders kritisch bewertet der Rechnungshof die Rolle des ehemaligen Geschäftsführers. Prüfer stellten persönliche Verbindungen zu Mietern fest, ein Umstand, der in einem öffentlichen Unternehmen für besondere Sensibilität sorgt. Auch bei Sanierungsaufträgen sollen Naheverhältnisse eine Rolle gespielt haben. Direktvergaben ohne ausreichende Begründung oder Kontrolle sind mehrfach dokumentiert. Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der die Prüfer stutzig machte: Eine Wohnung wurde ohne Zustimmung der Aufsichtsgremien geteilt und zwar durch ein externes Unternehmen, ohne interne Ausschreibung. Der Zweck dieser Maßnahme sei zudem „nicht schlüssig dokumentiert“. Neben organisatorischen und vergaberechtlichen Problemen wurde auch der Umgang mit öffentlichen Geldern kritisiert. Dienstreisen sollen nicht nur mit Kilometergeld, sondern auch mit zusätzlichen Kosten wie Tunnel- und Parktickets vergütet worden sein. Der Rechnungshof hält fest: Die Regeln seien bekannt gewesen, wurden aber offenbar nicht eingehalten.

Politische Reaktionen: breite Kritik

Lambert Schönleitner, Kontrollsprecher der Grünen, spricht von einem „schlampigen Umgang“ mit zentralen Vermögenswerten des Landes. Die Verantwortlichen hätten ihre Kontrollpflichten nur sehr eingeschränkt wahrgenommen, besonders problematisch angesichts der angespannten Landesfinanzen. Auch die NEOS zeigen sich alarmiert. Klubobmann Niko Swatek warnt, dass persönliche Verflechtungen ohne passende Kontrolle ein „Risiko für Steuergeld“ darstellen und das Vertrauen in die Politik beschädigen. Für KPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Melinz ist der Prüfbericht ein „besorgniserregendes Signal“. Er fordert volle Transparenz, klare Verantwortlichkeiten und strukturelle Konsequenzen: „Solche Vorgänge dürfen sich nicht wiederholen.“