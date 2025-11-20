Bio-Boom: Warum 2025 ein Rekordjahr für Biolandwirtschaft wird

Die Bio-Bilanz 2025 zeigt klaren Aufwind: Steigende Nachfrage, stabile Preise und eine junge Generation, die neue Wege geht, machen die Steiermark zum Bio-Motor Österreichs. Besonders gefragt sind Milch, Eier und Gemüse.

Der heimische Biomarkt erlebt 2025 kräftigen Rückenwind. Mehr Nachfrage im Supermarkt, stabile Preise am Feld und eine junge Generation, die mutig neue Wege geht: Für den steirischen Biolandbau ist es ein Jahr voller Impulse. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger: „Im Biolandbau treibt die junge Generation Innovationen voran und die Nachfrage wächst weiter.“

Bio boomt: Nachfrage steigt, Angebot zieht nach

Biolebensmittel bleiben gefragt: Die Bioeinkäufe wuchsen im ersten Halbjahr um 8,4 Prozent, besonders bei Milch, Eiern, Gemüse und Mehl. Bei Bio-Rindfleisch übersteigt die Nachfrage sogar das Angebot, neue Betriebe werden gebraucht. Auch Bio-Eier, Bio-Geflügel und Bio-Schwein bieten weiteres Potenzial. Für den steirischen Bio-Ackerbau brachte 2025 ein wirtschaftlich starkes Jahr: gute Erträge, solide Preise und hohe Nachfrage nach Bio-Futtergetreide. Bemerkenswert ist, dass fast jeder dritte Biobetriebsleiter (28 Prozent) unter 40 Jahren ist. Die nächste Generation übernimmt und prägt den Kurs.

©LK Steiermark-Danner Gute Nachrichten zu den heimischen Biolandbau: der Markt wächst und die Betriebe sind jung und innovativ. Im Bild v.l.n.r. Bio-Putenbäuerin Theresa Krautgartner, Tofu-Produzent Peter Draxler, Bio-Obmann Thomas Gschier, Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger.

Bio-Anteil im Handel Der Bio-Anteil im Handel liegt wieder bei knapp zwölf Prozent. Besonders hoch ist er bei: Biomilch: 30 %

Bio-Eiern: 18,3 %

Fleisch & Geflügel: 8,2 %

Käse: 10,6 % Um diesen Trend weiter zu stärken, setzt die Landwirtschaftskammer auf das Biozentrum Steiermark, ein österreichweit einzigartiges Beratungs- und Kompetenzzentrum, das alle 4.000 steirischen Biobetriebe unterstützt.

Neue Stärke durch die „Bio-Allianz“

Damit Bio-Betriebe langfristig erfolgreich bleiben, braucht es nicht nur gute Märkte, sondern auch stabile Rahmenbedingungen. Die Kooperation „Bio-Allianz“ soll genau das liefern: eine länderübergreifende Zusammenarbeit mit Bioland und Biokreis aus Deutschland, Bioland Südtirol, Demeter Österreich und weiteren Verbänden. Ziel ist ein gemeinsames Rohwarenmanagement, damit Bio-Produkte effizienter am Markt verteilt und besser verfügbar werden. Thomas Gschier, Obmann von Bio Ernte Steiermark: „Die Bio-Landwirtschaft leistet weit mehr, als hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Diese Mehrleistungen müssen am Markt anerkannt werden. Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist dafür entscheidend.“

Zwei steirische Erfolgsgeschichten

Mit 32 Jahren zählt die Südsteirerin Theresa Krautgartner zur jungen Generation der Betriebsführer. Ihr Betrieb, Bio-Putenmast aus einem Guss, ist ein Modell für regionale Kreislaufwirtschaft, so beinhaltet ihr Betrieb 8.000 m² Auslauf, einen eigenen Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb und sie führt Produkte von Frischfleisch bis Putenleberkäse. „Wir wollen zeigen, dass hochwertige Fleischprodukte aus artgerechter Haltung möglich sind, ohne lange Transportwege“, sagt Krautgartner. Der Südsteirer Peter Draxler begann mit Schafen, heute produziert er mit seinem Betrieb Tofu am Hof, Hoftofu aus eigenem Bio-Soja: natur, geräuchert oder mit Kürbiskernen. 2022 wagte er damals den kompletten Neustart und traf den Nerv der Zeit. „Tofu ist kein Ersatzprodukt. Es ist ein traditionelles Lebensmittel mit langer Geschichte“, betont Draxler. Mittlerweile findet man seinen Tofu bei Buschenschänken, Spezialitätengeschäften und sogar in Wien.

Lebensmittelkompetenz als Zukunftsfrage

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer sieht eine klare Entwicklung: „Dort, wo mehr selbst gekocht wird, greifen die Menschen häufiger zu heimischen Bio-Produkten.“ Während Bio beim Rohprodukt starken Zulauf hat, liegt der Bio-Anteil bei Fertigprodukten erst bei 3,5 Prozent. Der Grund: Weniger Transparenz, weniger Einfluss auf Herkunft und Qualität. Eine neue Initiative an steirischen Schulen soll das ändern, durch mehr Wissen über Lebensmittel, Regionalität und gesunde Ernährung.