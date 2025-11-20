Nach zwei Stunden Reanimation: Feuerwehrkollegen müssen Tod feststellen

Ein 70-jähriger Christbaumbauer und Feuerwehrmann ist am Mittwochvormittag in Mönichwald bei Waldarbeiten kollabiert. Seine Feuerwehrkollegen versuchten ihn zwei Stunden lang wiederzubeleben.

Der 70-Jährige erleidet bei Arbeiten im Wald einen Herzinfarkt. Seine Feuerwehrkollegen versuchen ihn zwei Stunden zu reanimieren.

Es war kurz nach halb neun, als die Feuerwehr Mönichwald heute, am 20. November, zu einem Einsatz alarmiert wurde, wie sich wenig später herausstellte, in dem Christbaumwald ihres langjährigen Feuerwehrkollegens. Der 70-Jährige hatte bei der Arbeit plötzlich starke Beschwerden verspürt und selbst noch die Rettung verständigt. Der Verdacht: Herzinfarkt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, lag der Mann bereits reglos im Schnee zwischen seinen eigenen Bäumen. Sanitäter und Notarzt begannen sofort mit der Reanimation, kurz darauf traf auch die örtliche Feuerwehr ein, jene Kameraden, mit denen der Mann jahrzehntelang Schulter an Schulter gedient hatte.

Zwei Stunden Kampf: Ohne Erfolg

Mehr als zwei Stunden lang kämpften Rettungskräfte und Feuerwehr gemeinsam um das Leben des 70-Jährigen. Gegen Mittag mussten die Einsatzkräfte den Kampf aufgeben. Der beliebte Christbaumbauer verstarb noch am Einsatzort. Nach der Todesfeststellung wurde ein Bestattungsunternehmen verständigt. Polizei, Rettung und Feuerwehr begleiteten den Transport, bevor der Einsatz nach rund drei Stunden beendet werden konnte.

