Schulden abbauen: Ehrenhöfer schlägt eine Stunde mehr Arbeit vor

Die Steiermark plant, die Neuverschuldung bis 2029 zu senken und setzt dabei auf neue Einnahmen sowie mehr Eigenleistung der Bevölkerung. Eine Stunde mehr Arbeit pro Woche gehört zu den Vorschlägen von Finanzlandesrat Ehrenhöfer.

Der steirische Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer hat nach der Präsentation des Budgets 2026 nun auch den Finanzplan für die kommenden Jahre vorgestellt. Darüber berichtet die Kleine Zeitung in einem Bericht am Donnerstag. Ziel sei es, die Neuverschuldung bis 2029 auf rund 605 Millionen Euro zu reduzieren, was Einsparungen von fast 230 Millionen Euro bedeuten würde. Laut Ehrenhöfer werden zudem Kosten „gedämpft“. Gleichzeitig könnte die Gesamtverschuldung der Steiermark auf über zehn Milliarden Euro anwachsen, da noch zahlreiche Reformen umgesetzt und der Stabilitätspakt finalisiert werden müssen.

Steiermark plant Schuldenabbau und neue Einnahmequellen

Zur Stärkung der Wirtschaft und zur Deckung künftiger Einnahmelücken setzt Ehrenhöfer auf zusätzliche Eigenleistungen der Bevölkerung, darunter die Idee, im Schnitt eine Stunde mehr pro Woche zu arbeiten. Parallel dazu sollen Gemeinden durch eine neue Energie-Abgabe von Investoren für Windkraft- und Photovoltaikprojekte unterstützt werden, um deren Umsetzung zu beschleunigen. Strenge Kontrolle von Ausgabenposten, Ausgabendeckel und Reformen im Bildungs- und Verwaltungsbereich sollen den Landeshaushalt entlasten. Neben den klassischen Sparmaßnahmen sollen auch innovative Förderinstrumente und Stiftungen Unternehmen und Gemeinden unterstützen, ohne dass der Staat überall direkt eingreifen muss. Der Finanzrahmen berücksichtigt zudem steigende Kosten für Verwaltung und KAGES-Personal, betont aber, dass durch eine Kombination aus Einsparungen, Investitionen und Eigeninitiative eine nachhaltige Haushaltsführung möglich sein soll.

©STVP/Fischer Finanzlandesrat Ehrenhöfer plant Sparmaßnahmen und Arbeitsinitiative.

NEOS zu Ehrenhöfer: “Bei Rekordeinnahmen neue Abgabe zu fordern ist Selbstaufgabe”

In einer ersten Reaktion der NEOS auf den Medienbericht heißt es: Bis 2029 könnten die Schulden des Landes auf über 10 Milliarden Euro anwachsen. Finanzlandesrat Ehrenhöfer spricht in diesem Zusammenhang von einer ‚Dämpfung‘.“ NEOS-Klubobmann Niko Swatek dazu: “Wenn man ein Budget nur dadurch zustande bringt, indem man weiter Schulden macht, hat man politisch kapituliert.” Weiter heißt es in der Aussendung der Pinkten: „Dabei verzeichnet das Land Steiermark Jahr für Jahr Steuereinnahmen in Rekordhöhe. Ehrenhöfer schlägt nun dennoch eine neue Energie-Abgabe vor. NEOS lehnen das klar ab.“

„Zuerst muss Politik bei sich selbst sparen“

“Statt endlich längst überfällige Reformen anzugehen, zeichnet Finanzlandesrat Ehrenhöfer einen Pfad vor, der weiter auf Schuldenmachen und neue Abgaben setzt. Die Politik muss wieder lernen, mit dem Geld der Menschen auszukommen. Gerade jetzt darf von neuen Abgaben keine Rede sein”, so Swatek. Befremdlich ist für Swatek zudem Ehrenhöfers Vorstoß, dass jede:r eine Stunde pro Woche mehr arbeiten solle: “Die Leistungsbereitschaft der Steirer:innen ist nicht das Problem – der Mangel an Strukturreformen ist es. Zuerst muss die Politik bei sich selbst sparen, dann entsteht auch Spielraum”.

©NEOS NEOS-Klubobmann Niko Swatek: „Wer trotz Rekordeinnahmen 10 Milliarden Euro Schulden anhäuft und neue Abgaben fordert, gesteht ein, dass man weder sparen noch reformieren will.“

„Die heutigen Aussagen von Landesrat Ehrenhöfer zum Budgetfahrplan sind ein Offenbarungseid. Keine Lösungen für die Probleme in der Steiermark – für die Industrie, Wirtschaft und Gesundheitsversorgung. Aber wenn es darum geht, die Steirerinnen und Steirer noch weiter zu belasten, sprudeln bei Blau-Schwarz die Ideen“, meldet sich auch die SPÖ zu Wort. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher kritisiert die Äußerungen und fordert erneut Maßnahmen für die Industrie: „Für den Standort und die steirische Industrie gibt es noch immer keine Gesamtstrategie und keine Sofortmaßnahmen. An seinen eigenen Sparankündigungen ist Ehrenhöfer gescheitert, Mut zu echten Reformen und dem Hinterfragen eigener Strukturen ist nicht erkennbar, seine Verantwortung schiebt er auf andere ab. Statt die eigenen Hausaufgaben zu machen, will er die Steirerinnen und Steirer länger arbeiten lassen und ihnen für eine schlechter werdende Gesundheitsversorgung noch mehr Geld abnehmen. Es liegen genug Vorschläge auf dem Tisch, wie die Landesregierung eigene Akzente setzen kann. Mit einem Steiermark-Tarif und einem Steiermark-Fonds kann das Land die Haushalte, Gemeinden und Betriebe bei den Energiekosten unterstützen, aktive Industriepolitik betreiben und somit den Industriestandort stärken sowie Wohlstand und Beschäftigung schaffen. Im Zusammenspiel mit sinnvollen Einsparungen kann das Landesbudget saniert werden, ohne die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer zu verschlechtern. Die Energieabgabe begrüßen wir und werden uns die Ausgestaltung genau ansehen – in Summe ist das, was Ehrenhöfer vorlegt aber viel zu wenig.“