Arbeitsunfall: Steirer stürzt von Baugerüst in die Tiefe

Am Donnerstagnachmittag, 20. November 2025, stürzte ein Bauarbeiter von einem Baugerüst und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 35-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Dietzen (Südoststeiermark) kam es am Donnerstag zu einem Arbeitsunfall. Kurz vor 13 Uhr stürzte ein 35-jähriger Bauarbeiter aus Feldbach im Zuge von Gerüstabbauarbeiten etwa zwei Meter in die Tiefe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Österreichische Rote Kreuz in das LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 16:54 Uhr aktualisiert