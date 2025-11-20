Schadensbegutachtung endet im Unfall: Frau bei drittem Crash verletzt

Am Donnerstagvormittag, dem 20. November 2025, kollidierten mehrere Fahrzeuge in Schladming (Liezen) in der Steiermark. Eine Fahrzeuglenkerin wurde dabei verletzt.

Gegen 11.35 Uhr wollte eine 83-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg, die gemeinsam mit ihrem Ehemann unterwegs war, von der B320 in Richtung Schladming abfahren. Erste Erhebungen ergaben, dass die Autofahrerin auf der eisigen Fahrbahn ins Schleudern geriet und auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der nachfolgende Wagen, gelenkt von einer 43-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und touchierte das Fahrzeug der 83-Jährigen.

83-Jährige zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

„Als die beiden Fahrzeuglenkerinnen den entstandenen Schaden begutachten wollten, konnte ein drittes Fahrzeug, gelenkt von einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der 43-Jährigen. Dabei wurde die 83-Jährige mit ihrem Fuß zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu“, berichtet die Polizei. Sie wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das Krankenhaus Schladming gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest verlief bei den beteiligten Fahrzeuglenkerinnen negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 18:05 Uhr aktualisiert