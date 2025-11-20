Parteienförderung gekürzt: So will Steiermark 12 Millionen Euro sparen

Die Folgen der Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die US-Zollpolitik und die Preissteigerungen in fast allen Lebensbereichen: Die herausfordernde wirtschaftliche Situation wirkt sich bekanntlich auch massiv auf das steirische Landesbudget aus. Daher muss der Sparstift in sämtlichen Bereichen der Verwaltung angesetzt werden.

15-Prozent-Kürzung soll Einsparungen von rund 12 Mio. Euro bringen

Jetzt setzt die Landesregierung einen weiteren Schritt: Die Parteienförderung wird deutlich reduziert – und zwar um 15 Prozent. Damit nimmt die Steiermark österreichweit eine Vorreiterrolle ein. Die finanzielle Unterstützung der landespolitischen Arbeit belastet den Landeshaushalt allein heuer mit rund 14,5 Millionen Euro. Die geplante 15-Prozent-Kürzung soll der Steiermark daher im Laufe der gesamten Gesetzgebungsperiode Einsparungen von rund 12 Millionen Euro bringen. Den Gesetzesentwurf, mit dem das Steiermärkische Parteienförderungs-Verfassungsgesetz und das Landtagsklubfinanzierungs-Verfassungsgesetz entsprechend geändert wird, wurde von der Landesregierung in der Sitzung am 20. November 2025 beschlossen und wird nun in den Landtag eingebracht. Für die Änderung dieses Verfassungsgesetzes braucht es im Landtag Steiermark eine Zweidrittelmehrheit.