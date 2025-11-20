Skip to content
©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge
Symbolfoto von 5min.at: Eine Patientin wird von der Rettung betreut
Der 34-jährige Dachdecker aus dem Murtal stürzte von der Leiter etwa acht Meter in die Tiefe
Murtal/Steiermark
20/11/2025
Arbeitsunfall

Schwer verletzt: Schneefall wird Dachdecker (34) zum Verhängnis

Am Donnerstagvormittag, dem 20. November 2025, stürzte ein Dachdecker bei Ausbesserungsarbeiten in Weißkirchen (Bezirk Murtal) aus rund acht Metern Höhe und wurde schwer verletzt.

von Elisa Auer
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Gegen 10.25 Uhr war ein 34-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk Murtal in der Steiermark mit Ausbesserungsarbeiten auf einem Dach beschäftigt. Erste Erhebungen ergaben, dass er vermutlich aufgrund des einsetzenden Schneefalls und der damit einhergehenden Feuchtigkeit von einer Leiter abrutschte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann durch das Österreichische Rote Kreuz in das LKH Murtal, Standort Judenburg, gebracht. Das Arbeitsinspektorat wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt.

