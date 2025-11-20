Schwer verletzt: Schneefall wird Dachdecker (34) zum Verhängnis

Am Donnerstagvormittag, dem 20. November 2025, stürzte ein Dachdecker bei Ausbesserungsarbeiten in Weißkirchen (Bezirk Murtal) aus rund acht Metern Höhe und wurde schwer verletzt.

Gegen 10.25 Uhr war ein 34-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk Murtal in der Steiermark mit Ausbesserungsarbeiten auf einem Dach beschäftigt. Erste Erhebungen ergaben, dass er vermutlich aufgrund des einsetzenden Schneefalls und der damit einhergehenden Feuchtigkeit von einer Leiter abrutschte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann durch das Österreichische Rote Kreuz in das LKH Murtal, Standort Judenburg, gebracht. Das Arbeitsinspektorat wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt.