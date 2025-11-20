Skip to content
/ ©Gerald Heumann
Bild auf 5min.at zeigt eine verschneite Landschaft in der Steiermark. Auch eine Kirche und Häuser sind zu sehen.
So wird das Wetter in der Steiermark am Freitag
Steiermark
20/11/2025
Prognose

Freitag bleibt winterlich: Schnee bis in tiefe Lagen möglich

Dichte Wolken und leichter Schneefall prägen den Freitag, nur in tiefsten Lagen mischt sich Schneeregen darunter. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach, doch die Bewölkung bleibt hartnäckig bestehen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

„Der Freitag beginnt bereits überall mit dichten Wolken, und verbreitet schneit es auch leicht. Nur in ganz tiefen Lagen dürfte es bei Schneeregen bleiben. Am Nachmittag klingen die Niederschläge wieder ab, es bleibt jedoch stark bewölkt. Im Hügelland weht teils mäßiger Wind aus Richtungen um Nord“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad.

