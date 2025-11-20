Freitag bleibt winterlich: Schnee bis in tiefe Lagen möglich

Dichte Wolken und leichter Schneefall prägen den Freitag, nur in tiefsten Lagen mischt sich Schneeregen darunter. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach, doch die Bewölkung bleibt hartnäckig bestehen.

„Der Freitag beginnt bereits überall mit dichten Wolken, und verbreitet schneit es auch leicht. Nur in ganz tiefen Lagen dürfte es bei Schneeregen bleiben. Am Nachmittag klingen die Niederschläge wieder ab, es bleibt jedoch stark bewölkt. Im Hügelland weht teils mäßiger Wind aus Richtungen um Nord“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad.