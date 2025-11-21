Erste Flocken am Schöckl und Schneekettenpflicht auf steirischen Straßen

Der Winter ist da: In der Steiermark fiel in der Nacht abermals Schnee, sogar in Graz rieselten heute die ersten Flocken. Auf einzelnen Straßen in der Steiermark gilt bereits Schneekettenpflicht, wo genau erfährst du hier.

Dichte Wolken, leichter Schneefall und Temperaturen knapp über null Grad: So zeigt sich dieser Freitag, dem 21. November, in der gesamten Steiermark. Laut GeoSphere Austria beginnt der Tag überall mit kompakten Wolkenfeldern, vielerorts fällt leichter Schnee. Nur in den tiefsten Lagen mischt sich Schneeregen dazu. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und vier Grad, klassisches Winterstart-Wetter.

Schöckl leicht angezuckert, erste Flocken auch in Graz

Der Grazer Hausberg wurde über Nacht sanft vom Winter überzogen. Am Schöckl liegt eine dünne Schneeschicht, die sich deutlich im Panorama abzeichnet. Und auch in der Landeshauptstadt selbst sorgte der Vormittag für einen Moment Winterzauber: Bereits am Morgen fielen die ersten Flocken über der Stadt. Für viele Winterfans ein lang erwarteter Anblick und ein Vorgeschmack auf die kommenden Tage.

Verkehr: Schneekettenpflicht auf mehreren Strecken

Mit dem Schnee kommt die Pflicht zur Vorsicht. Auf einzelnen steirischen Straßen gilt bereits Schneekettenpflicht. Wo genau erfährst du hier.

Betroffen sind unter anderem: Lahnsattel Straße: Bereich Terz/Mürzsteg, zwischen der Abzweigung nach Frein an der Mürz und Terz: schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für Lkw über dreieinhalb Tonnen, vorerst bis Dezember 2026.

Sölkpass (L704) : Verbindung zwischen Mur- und Ennstal, komplett gesperrt (voraussichtlich bis Mai 2026).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 08:42 Uhr aktualisiert