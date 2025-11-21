Feuerwehr Mönichwald trauert um langjährigen Wegbegleiter

Nur einen Tag nach dem tragischen Einsatz in einem Christbaumwald trauert die FF Mönichwald um ihren verstorbenen Kameraden: Hauptfeuerwehrmann Josef Schiester wurde mit siebzig Jahren völlig unerwartet aus dem Leben gerissen.

Am Mittwochvormittag, dem 20. November, war Josef Schiester in Mönichwald bei Waldarbeiten zusammengebrochen. Er hatte selbst noch die Rettung alarmiert, der Verdacht lag auf einem Herzinfarkt. Als Sanitäter, Notarzt und seine eigenen Feuerwehrkameraden eintrafen, fanden sie ihn reglos zwischen seinen Bäumen. Mehr als zwei Stunden kämpften Einsatzkräfte um sein Leben, am Ende ohne Erfolg. Er verstarb noch am Einsatzort. Für die Feuerwehr Mönichwald war es ein Einsatz, der sie nun besonders trifft: Der Verstorbene war ihr langjähriger Kamerad Josef Schiester.

Ein Leben für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Mönichwald bestätigte nun den schweren Verlust. Josef Schiester war seit Dezember 1972 Mitglied der Wehr und wurde im Vorjahr für 40. Dienstjahre ausgezeichnet. Als Landwirt und handwerklich geschickter Helfer war er maßgeblich am Bau des aktuellen Rüsthauses beteiligt. Bei Einsätzen war er oft an vorderster Front im Einsatz, auch als Maschinist. Mit großem Engagement trainierte er in der Wettkampfgruppe, Übungen und Versammlungen gehörten bis zuletzt zu seinem Alltag. „Mit Josef Schiester verliert die FF Mönichwald einen geselligen und verdienten Kameraden“, so seine Kameraden.