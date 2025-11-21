AVL-Kündigungswelle: Politik reagiert auf den erneuten Stellenabbau

Beim AVL fallen nach den im Sommer angekündigten 350 Stellen weitere hundert Jobs weg. Grund sind volatile Märkte und hohe Kosten. Nun äußert sich auch die Politik: NEOS und SPÖ fordern rasches Handeln.

Der Technologiekonzern AVL List muss in Graz erneut Personal abbauen. Wie das Unternehmen bestätigte, werden am Standort zusätzlich rund hundert Stellen gestrichen. Bereits im Sommer hatte AVL angekündigt, etwa 350 Jobs abzubauen. Nach einer aktuellen Neubewertung der Auftragslage für 2026 sieht das Unternehmen weiteren Anpassungsbedarf, 5 Minuten hat berichtet. Begründet wird der Schritt mit einer angespannten Marktsituation, tiefgreifenden Veränderungen in der Mobilitätsbranche und steigenden Kosten. Von den Kürzungen betroffen sind die rund 3600 Beschäftigten am Standort Graz. Die Kündigungen erfolgen schrittweise bis in den Jänner und werden von Sozialplänen begleitet.

©NEOS Für NEOS Klubobmann Niko Swatek ist der erneute Stellenabbau ein „unübersehbares Warnsignal“.

Reaktionen: Kritik, Warnungen und Forderungen

Die erneute Kürzungsrunde löste in der Landespolitik sofortige Reaktionen aus. NEOS-Klubobmann Niko Swatek spricht von einem „weiteren harten Schlag“ für die Beschäftigten und ihre Familien. Für ihn sei der erneute Stellenabbau ein „unübersehbares Warnsignal“, dass steirische Betriebe unter enormem Druck stehen, durch hohe Energiepreise, hohe Lohnstückkosten und überbordende Bürokratie. Die steirischen NEOS wollen für die nächste Landtagssitzung eine Aktuelle Stunde einbringen und fordern entschlossene Reformen: weniger Bürokratie, niedrigere Energiekosten und echte Entlastung für Unternehmen. „Wer jetzt weiter zuschaut, verliert morgen die nächsten Jobs“, so Swatek.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Landesparteichef Max Lercher wirft der Landesregierung Untätigkeit vor.

SPÖ: „Wie viele Jobs müssen noch verloren gehen?“

Auch SPÖ-Landesparteichef Max Lercher übt scharfe Kritik an der Landesregierung. Der erneute Stellenabbau reiht sich für ihn in eine Serie wirtschaftlicher Hiobsbotschaften ein. Lercher wirft der Landesregierung Untätigkeit vor und fordert sofortige Maßnahmen wie einen Steiermark-Energie-Tarif oder einen Standort-Fonds. „Wie lange soll die Verantwortungsflucht dieser Landesregierung noch weitergehen?“, fragt Lercher und sieht die Verantwortung klar bei der Politik, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern.