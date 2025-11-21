„Nur Ja heißt Ja“: Vier Parteien fordern jetzt neues Sexualstrafrecht

Im steirischen Landtag fordern Grüne, SPÖ, NEOS und KPÖ gemeinsam ein modernes Sexualstrafrecht nach dem Zustimmungsprinzip. Vor den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ pochen sie auf einen klaren Perspektivenwechsel.

Kurz vor dem Start der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ zieht die Opposition im Landtag an einem Strang. Grüne, SPÖ, NEOS und KPÖ bringen einen gemeinsamen Antrag ein, der die Landesregierung auffordert, sich beim Bund für eine grundlegende Reform des Sexualstrafrechts einzusetzen. Österreich soll, ähnlich wie Schweden, Spanien oder Frankreich, das Zustimmungsprinzip verankern: Sexuelle Handlungen gelten nur dann als einvernehmlich, wenn alle Beteiligten klar zustimmen. Das bisherige Modell („Nur Nein heißt Nein“) sei nicht ausreichend. Aktuell liegt der Fokus vor Gericht oft auf der Frage, ob sich Betroffene aktiv gewehrt haben. Doch viele, besonders Frauen, können in einer Schockreaktion gar nicht widersprechen. In Österreich erlebt laut Studien jede dritte Frau im Erwachsenenalter sexualisierte Gewalt.

Grüne sehen längst überfälligen Schritt

Für Frauensprecherin Veronika Nitsche ist die Reform essenziell: „Nicht nur die Scham muss die Seite wechseln, wie das Gisèle Pelicot in Frankreich formuliert hat, sondern auch die Beweislast. Denn nur Ja heißt Ja! Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.“

SPÖ fordert stärkeren Schutz für Frauen

Auch für die SPÖ steht fest, dass dringend weitere Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt getroffen werden müssen: „Es ist inakzeptabel, dass jede dritte Frau schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt hat. Wir müssen daher alles in unserer Macht Stehende tun, um Frauen künftig besser zu schützen. Eine Änderung des Sexualstrafrechts ist dabei von enormer Bedeutung, denn für uns ist klar: Nur Ja heißt Ja“, sagt die dritte Landtagspräsidentin und SPÖ-Frauensprecherin Helga Ahrer.

NEOS: Zeit für echten Wandel und Aufklärung

NEOS-Frauensprecher Robert Reif fügt hinzu: „Ein konsensbasiertes Sexualstrafrecht – nur ja heißt ja – verankert den gesellschaftlichen Wandel hin zu echter sexueller Selbstbestimmung: Nicht Opfer müssen Ablehnung beweisen, sondern Täter die Zustimmung. Dafür braucht es Sensibilisierung in Polizei, Gesundheitsberufen, Justiz sowie eine Verankerung von Konsens im Sexualkundeunterricht. Unsere Gesetze sind veraltet und müssen reformiert werden. Andere sind hier schon deutlich weiter als Österreich.“

KPÖ: „Sexuelle Selbstbestimmung darf keine Verhandlungssache sein“

„Sexuelle Selbstbestimmung darf niemals Verhandlungssache sein. Wenn jede dritte Frau in Österreich von sexualisierter Gewalt betroffen ist, dann ist es höchste Zeit, dass auch unser Sexualstrafrecht endlich der Realität gerecht wird. Jetzt braucht es den politischen Willen, damit Österreich endlich den Schritt setzt, den viele europäische Länder längst gegangen sind“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

