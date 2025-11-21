Geburt im Rettungswagen: Baby Leopold hatte es sehr eilig

„Ein Einsatz, der alle berührt“: In Söding hat Baby Leopold das Licht der Welt früher als geplant erblickt, nämlich mitten im Rettungswagen. Marcel Hausegger erzählt im Gespräch mit 5 Minuten von der etwas anderen Geburt.

Eigentlich hatte die werdende Mama nur einen regulären Termin im Hebammenzentrum. Doch Hebamme Maria Christine Gantschnigg erkannte sofort, was los war: Die Geburt stand unmittelbar bevor. Sie reagierte ohne Zögern und alarmierte das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach. Während die Rettungskräfte zu ihr unterwegs waren, war klar: Hier wird es schnell gehen müssen.

Ein Einsatz, der unter die Haut geht

„Es gibt Momente im Rettungsdienst, die man nie vergisst und dieser gehört definitiv dazu“, sagt Rettungssanitäter Marcel Hausegger im Gespräch mit 5 Minuten. Am frühen Morgen des 10. November wurden das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach zu einem Transport alarmiert. Doch lange bevor sie das Zielkrankenhaus erreichen konnten, kündigte sich ein kleines Wunder an. Dank des guten Zusammenspiels aller Beteiligten, den Kollegen Fabian und Edwin, Frauenarzt Dr. Gerhard Trost, der direkt hinter dem Einsatzauto herfuhr und der beruhigenden Begleitung durch die Hebamme Maria Christine Gantschnigg kam der kleine Leopold dann schließlich um 03.11 Uhr im Rettungswagen zur Welt. Mit kräftigem Stimmchen begrüßte er die Welt, ein Moment, der das gesamte Team tief berührte.

„Vom Anruf bis zur Geburt: eine halbe Stunde“

Hausegger schildert, wie rasant die Ereignisse abliefen: „Wir wussten, dass es schnell gehen würde. Vom Anruf bis zur Entbindung verging gerade einmal eine halbe Stunde.“ In solchen Fällen sei das Wichtigste, einen sicheren Ort zu finden: „Man sucht sich einen guten Parkplatz, damit genug Platz und Ruhe für die Geburt bleibt.“ Nachdem die Geburt komplikationslos verlief, setzte das Team die Fahrt ins Krankenhaus fort. Dort konnten die stolzen Eltern Yvonne und Manuel endlich durchatmen.