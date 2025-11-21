FF Veitsch hat erstmals seit über 40 Jahren wieder Feuerwehrärztinnen

Nach über 40 Jahren besetzt die Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort wieder die Funktion des "Feuerwehrarztes" - Dr. Birgit Rath und Dr. Julia Eisner übernehmen künftig diese wichtige Aufgabe.

Erstmals seit über 40 Jahren kann die Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort die wichtige Funktion „Feuerwehrarzt“ wieder besetzen. Die in Veitsch ansässigen Ärztinnen Dr. Birgit Rath und Dr. Julia Eisner haben sich im September entschieden, zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in der Gruppenpraxis die Rolle als Feuerwehrärztinnen zu übernehmen. Mit ihrer offiziellen Aufnahme in die Feuerwehr eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Kameradinnen und Kameraden, zum Beispiel die Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen, Verlängerungen des Feuerwehrführerscheins und Impfaktionen des Landesfeuerwehrverbandes. Diese Leistungen stehen nicht nur der Freiwilligen Feuerwehr Veitsch-Ort, sondern auch den umliegenden Feuerwehren im Bereichsfeuerwehrverband zur Verfügung.

Veitscher Ärztinnen übernehmen erstmals seit 1982 die Funktion „Feuerwehrärztinnen“

Darüber hinaus könnten, in enger Abstimmung mit dem Feuerwehrkommando, mit den Ärztinnen in den Wintermonaten praxisnahe Erste-Hilfe-Fortbildungen durchgeführt werden. Die Gruppenpraxis von Dr. Rath und Dr. Eisner ist seit Oktober 2019 in Veitsch etabliert. Im Jahr 2023 wurden die Räumlichkeiten des ehemaligen Gemeindeamtes adaptiert, in denen die beiden Ärztinnen seither eine stark frequentierte Praxis betreiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 17:39 Uhr aktualisiert