Hochwurzen erneut mit Steirischem Pistengütesiegel ausgezeichnet

Am 17. November wurde auf dem Grazer Schlossberg das Steirische Pistengütesiegel verliehen – die bedeutendste Qualitätsauszeichnung für Skigebiete in der Steiermark. Im Rahmen der feierlichen Übergabe konnte sich heuer auch die Hochwurzen über die erneute Zertifizierung freuen.

Pistengütesiegel bestätigt Qualität und Sicherheit

Überreicht wurde das Gütesiegel von Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek, Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Fachgruppenobmann der Seilbahnen Fabrice Girardoni sowie Thomas Weihs, dem Vorsitzenden der Pistengütesiegel-Kommission. „Das Pistengütesiegel wird nur an jene Skigebiete vergeben, die in Sachen Sicherheit, Qualität und Infrastruktur höchste Standards erfüllen. Dass die Hochwurzen erneut dieses Gütesiegel erhält, macht uns sehr stolz und ist ein großer Verdienst unseres gesamten Teams. Die Auszeichnung bestätigt, dass wir unseren Gästen bestens präparierte Pisten und sichere Bedingungen bieten“, so Dir. Georg Bliem, Geschäftsführer Planai-Hochwurzen- Bahnen.

Steirisches Pistengütensiegel

Das Steirische Pistengütesiegel gibt es seit 1998 und wird nach einer umfassenden Überprüfung durch eine Expertenkommission der Wirtschaftskammer Steiermark verliehen. Bewertet werden unter anderem die Qualität der Pistenpräparation, die Maßnahmen der Pistenrettung, die Erste-Hilfe-Einrichtungen, moderne Beschneiungstechnik sowie eine klare und sichere Markierung und Beschilderung. Insgesamt tragen aktuell 30 steirische Skigebiete dieses Gütesiegel. Die neuerliche Auszeichnung kommt passend vor dem Start in die kommende Wintersaison: Die Hochwurzen startet am 5. Dezember in den Skiwinter 2025.