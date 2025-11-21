Steirer verlässt Wohnung, bei Rückkehr steht Schlafzimmer in Flammen

Am Freitagnachmittag, 21. November 2025, geriet eine Wohnung in einem Reihenhaus in Brand. Der 65-jährige Wohnungsbesitzer und auch andere Bewohner des Reihenhauses wurde zum Glück nicht verletzt.

Gegen 15.40 Uhr bemerkte ein Nachbar eine starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) und verständigte umgehend die Feuerwehr. Zudem kontaktierte er den Wohnungseigentümer, der seine Wohnung bereits in den Morgenstunden verlassen hatte. Der 65-Jährige gab an, kurz vor seinem Verlassen der Wohnung zwei bis drei Zigaretten geraucht und deren Reste in eine Blechdose neben dem Bett gelegt zu haben. Diese improvisierte Ablage dürfte überfüllt gewesen sein.

Brandherd im Schlafzimmer

Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Mürzzuschlag nahmen unmittelbar nach den Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Brandherd im Bereich des Bettes bzw. der als Aschenbecher genutzten Blechdose entstand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.